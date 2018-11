SRI i-a BLOCAT pe parlamentari: Serviciul le-a trimis mii de pagini despre George Maior

Vicepreședintele Comisiei SRI, Marian Cucșa, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, că forul legislativ a primit în mai multe tranșe documente, de ordinul miilor de pagini, de la Serviciul Român de Informații despre activitatea fostului director al Serviciului, George Maior.

Afirmațiile deputatului ALDE, Marian Cucșa, vin în contextul în care pe 18 octombrie, șeful Comisiei parlamentare de control a activității SRI, Claudiu Manda, a declarat, pentru MEDIAFAX, că membrii forului lucrează la un "raport parțial" despre relația dintre serviciul secret și ANI, activitatea fostului director SRI, George Maior, "culoarul din justiție" și "petreceri".

"Este încă în lucru. În această săptămână am mai primit documente de la Serviciul Român de Informații, multe documente care vizează activitatea fostei conduceri a SRI. Urmează să le analizăm și va fi un raport mult mai amplu. Am primit documentele în mai multe tranșe. Am tot făcut solicitări pe chestiuni care nu ne-au fost clare, care ne-au atras atenția. E un volum foarte mare de documente, de ordinul miilor de pagini", a explicat, joi, Marian Cucșa, pentru MEDIAFAX.

Întrebat dacă din documentele primite ar reieși că sunt lucruri care consideră că ar încălca legea și dacă ulterior Comisia va sesiza anumite instituții, Marian Cucșa a replicat: "Nu pot să răspund acum. Studiem foarte bine documentele, vom întocmi raportul și după ce vom finaliza raportul, vom trage concluziile".

Chestionat când raportul despre activitatea fostului director al SRI, George Maior, va fi prezentat după sărbătorile de iarnă, deputatul ALDE a răspuns: "Depinde. E timpul destul de aglomerat acum și eu și colegii vrem să studiem cu atenție și să venim cu un raport foarte explicit și bazat clar pe documente. Nu pot să vă dau o estimare de timp. Nu știu cât de repede vom reuși să îl finalizăm".

"Noi ne asumasem să prezentăm un raport SRI - ANI și atât. Am hotărât azi (joi - n.r.), după ce ne-am uitat pe toată documentația, să prezentăm un raport mai amplu care vizează și activitatea fostului director SRI (George Maior - n.r.), și legat de petreceri, și dacă s-a implicat sau nu în numirea unor persoane în diferite funcții importante, și culoarul din justiție, adică elemente cu care am fost sesizați în legătură cu dl Maior. Am hotărât să extindem raportul cu toate aceste lucruri, și să îl prezentăm, să îl dezbatem și să îl aprobăm în perioada următoare. Este un al doilea raport parțial", a declarat atunci senatorul PSD, Claudiu Manda.

Pe 4 septembrie, Manda declara, după audierea fostului director al serviciului secret, George Maior, că acesta a relatat că în octombrie 2014 fostul președinte Traian Băsescu l-a sunat să-l întrebe de "cazul domnului Iohannis în instanță", că a avut o discuție cu fostul președinte ANI, Horia Georgescu, despre o funcție de ministru sau comisar european, că a participat în 2015 la ziua fostului președinte ANI, Horia Georgescu.

Claudiu Manda a adăugat că Maior a afirmat, în cursul audierii, că există ofițeri acoperiți în presă care sunt folosiți inclusiv pentru "contra-propagandă", că i-a transmis fostului președinte ANI să facă "ce este legal" cu cazul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis și că l-a informat pe fostul președinte Traian Băsescu despre un mandat de securitate națională pe numele lui Dan Andronic.