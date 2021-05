SRI, precizări de ULTIMĂ ORĂ despre bărbatul cu iatagan care a vrut să ia ostatici pasagerii unui autobuz

SRI face precizări de ultimă oră despre indicentul din București. Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să ia pasagerii unui autobuz ostatici, în timp ce era înarmat cu un iatagan. SRI spune că nu a fost vorva de un atentat terorist.

"In urma unui apel la 112, initiat la ora 12.28, Brigada Antiterorista din cadrul SRI a fost alertata ca un barbat ameninta cu un cutit calatorii intr-un autobuz care circula in sectorul 5 din Bucuresti.

Echipa de interventie a ajuns la fata locului unde, in coordonare cu Politia, l-a imobilizat pe suspect in conditii de siguranta pentru ceilalti pasageri si participanti la trafic. Suspectul a fost predat Politiei, iar in acest moment se fac cercetari. Din primele verificari efectuate de SRI, suspectul nu este cunoscut pe profil terorist, iar pana in prezent nu exista elemente care sa lege incidentul de un posibil act terorist", anunță SRI.