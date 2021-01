Srie A - Prima victorie după opt etape pentru Bologna

Echipa Bologna FC, care venea după o serie de opt meciuri fără victorie în campionatul de fotbal al Italiei, s-a impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Hellas Verona, sâmbătă, în cadrul etapei a 18-a din Serie A.

Gazdele au marcat unicul gol al întâlniri în prima repriză, prin Riccardo Orsolini, în urma unei lovituri de la 11 m (19).

Într-un alt meci, disputat la Genova, Sampdoria a dispus cu 2-1 de Udinese. Friulanii au deschis scorul prin Rodrigo de Paul (55), însă gazdele au restabilit egalitatea prin Antonio Candreva, care a fost faultat în careu, tot el fiind cel care a transformat penaly-ul acordat de arbitru (67).Golul victoriei a fost marcat în minutul 81 de Ernesto Torregrossa, jucător împrumutat în această iarnă de Sampdoria de la Brescia, care a avut astfel parte de un debut perfect la noua sa echipă, potrivit news.ro.Rezultate:VineriLazio Roma - AS Roma 3-0Au marcat: Immobile (14), Alberto (23, 67).Fundaşul Ştefan Radu a fost titular la Lazio, fiind înlocuit în minutul 83.SâmbătăBologna - Hellas Verona 1-0A marcat: Orsolini (19 - penalty).Torino FC - Spezia 0-0Sampdoria Genova - Udinese 2-1Au marcat: Candreva (67 - penalty), Torregrossa (81), respectiv De Paul (55).Duminică au loc partidele SSC Napoli - Fiorentina, Sassuolo - Parma, Crotone - Benevento, Atalanta Bergamo - Genoa şi Inter Milano - Juventus Torino, în timp luni se dispută meciul Cagliari - AC Milan.În clasament conduce AC Milan, 40 puncte, urmată de Inter Milano, 37 puncte, AS Roma, 34 puncte, Juventus Torino, 33 puncte, Atalanta, Napoli şi Lazio, fiecare cu 31 puncte etc.