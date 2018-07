Stare de alertă în California. Autoritățile au dispus evacuări

Autorităţile locale au declarat stare de alertă în California şi au dispus duminică mai multe evacuări în urma incendiilor care, înteţite de rafalele violente de vânt şi de temperaturile ridicate, au cuprins sute de hectare, informează AFP, preluată de agerpres.

Cel mai recent incendiu, declanşat sâmbătă în comitatul Yolo situat la nord-est de San Francisco, cuprinsese duminică după-amiază 9.000 de hectare fără să poată fi ţinut sub control, potrivit autorităţilor californiene.Peste 100 de camioane şi circa 10 elicoptere au fost mobilizate pentru a stinge flăcările, care s-au extins duminică după-amiază în comitatul vecin, Napa.Un alt incendiu, ''Pawnee Fire'', în comitatul Lake, a cuprins 5.726 de hectare, iar autorităţile reuşiseră duminică să-l ţină sub control în proporţie de 73%. ''Waverly Fire'', în comitatul San Joaquin, a afectat 4.977 de hectare şi era ţinut sub control în proporţie de 75%.Incendiile de anul trecut au fost cele mai devastatoare din istoria Californiei.Unul dintre acestea, ''Thomas Fire'', declanşat în regiunea Santa Barbara în decembrie, a fost desemnat al treilea cel mai devastator incendiu de după 1932, după ce a provocat moartea a două persoane, a distrus peste 1.000 de clădiri, printre care şi proprietăţi în valoare de mai multe milioane de dolari, şi a pârjolit peste 104.000 de hectare.Incendiile care au avut loc în octombrie în regiunile Napa şi Sonoma, la nord de San Francisco, au ucis 40 de persoane, au pârjolit aproape 100.000 de hectare de păduri şi vegetaţie şi au distrus peste 7.000 de clădiri şi locuinţe.