Start Export – un nou program dedicat relansării exporturilor românești

La cea de-a doua ediție a International Business Forum, evenimentul dedicat mediului de afaceri românesc, a fost lansat conceptul noului program Start Export - dedicat antreprenorilor care doresc să exporte.

Acesta este, în primul rând, un program de educare și pregătire a antreprenorilor pentru înțelegerea mai bună a felului în care pot ataca piețe noi cu succes, care să aducă informația și experiența Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat mai aproape de companiile românești. Vor fi învățați atreprenorii interesați cum să se pregăteasca pentru participarea la o expoziție internațională sau pentru discuțiile cu reprezentanții altor culturi de business sau despre cum să fie folosită rețeaua consilierilor economici, în folosul antreprenorilor care doresc să exporte.

„Oportunitățile create de diplomația comercială trebuie să fie fructificate de companiile românești. Rolul nostru este de a fi acei parteneri de care antreprenorii au nevoie. (...)Am pornit de la analiza pieţei şi de la analiza exporturilor României. 75% din exporturile noastre merg pe piaţa europeană, 10% pe partea Europa non-UE, iar 15% pe pieţele tradiţionale sau alte pieţe. De asemenea, sub 50% din companiile româneşti exportă, am spus că este loc de îmbunătăţire”, a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ștefan Radu Oprea.

„Export trebuie să fie o zonă unde să ne aplecăm foarte mult spre educaţie. Imaginăm un incubator de afaceri în care să testăm aceste proiecte de educare pe diverse domenii, unde să putem aduce experienţa noastră din minister, misiuni economice şi posibilitatea de a folosi reţeaua consilierilor economici. Aceste informaţii trebuie să le aducem către antreprenori. Trebuie să explicăm că există o cultură de business, felul în care înţeleg să facă afaceri în diverse zone şi să explicăm despre oportunităţile pe care noi, în acordurile comerciale încheiate, le putem aduce către exportatorii români”, a mai declarat ministrul.

Despre bugetul noului program, ministrul a arătat că a vorbit cu mai multe bănci, care vor să fie partenere în acest program, venind cu un fond prin care să încurajeze firmele să exporte. De asemenea și fondurile europene pot sprijini companiile să-şi dezvolte capacităţile de producţie, inclusiv pentru export. Este vorba de un mix al politicilor publice, pe care Guvernul le are în acest moment, într-un program prin care să se activeze apetitul pentru export al companiile româneşti. Alţi parteneri în proiect ar putea fi camerele de comerţ şi industrie, precum şi asociaţiile de export.

Spre sfârşitul acestui an, cel târziu la începutul anului viitor, acest program se dorește să fie funcţional.