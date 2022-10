Start-up românesc obţine o finanţare de 4,8 milioane de euro

Startup-ul românesc AMSIMCEL, primul software de verificare fizică care rulează pe unităţile de procesare grafică (GPU) cu capacităţi de calcul de înaltă performanţă, a anunţat luni că a atras o finanţare mixtă de 4,8 milioane de euro prin acceleratorul Consiliului European pentru Inovare (CEI), informează un comunicat de presă, scrie Agerpres.

Amsimcel se numără printre cele 75 de start-up-uri europene inovatoare care vor primi sprijin financiar în valoare de 400 de milioane de euro sub formă de granturi şi investiţii de capital din partea acceleratorului CEI.

Compania este specializată în calcul de înaltă performanţă pentru accelerarea proiectării circuitelor integrate, deep learning şi verificarea sistemelor complexe - propune hyperPV - primul software de verificare fizică rulând pe unităţi de procesare grafică (GPU). În centrul framework-ului se află hyperDRC, un motor DRC de calcul de înaltă performanţă care permite accelerarea fără precedent a verificării fizice. Valorificând capacităţile masive de calcul paralel ale unităţilor de procesare grafică moderne de uz general (GPGPU), algoritmii brevetaţi de companie oferă rezultate rapide (de până la 20 de ori mai rapide decât cele ale principalilor concurenţi) şi realizează o scalabilitate aproape liniară pentru 100 de noduri GPU. Motorul hyperDRC este expus prin intermediul unei platforme Software-as-a-Service (SaaS), hyperCloud, care oferă o interfaţă curată şi personalizabilă ce permite integrarea perfectă cu fluxurile de lucru existente şi personalizarea uşoară a seturilor de execuţie.

În următorii trei ani, Amsimcel se va extinde printr-o finanţare CEI totală de 2,5 milioane euro sub formă de grant, la care se vor adăuga 1,1 milioane euro sub formă de capital propriu, cofinanţată de o rundă suplimentară de investiţii de 1,2 milioane euro susţinută de investitori existenţi şi noi. Finanţarea va fi utilizată pentru dezvoltarea companiei, finalizarea dezvoltării produsului, comercializarea şi îmbunătăţirea comercială şi extinderea pieţei.

"Finanţarea HyperPV de către Consiliul European pentru Inovare, unul dintre cele mai competitive acceleratoare din Europa, reprezintă o recunoaştere a inovaţiei propuse de Amsimcel. HyperPV va consolida ecosistemul european al semiconductorilor, aducând soluţia optimă atât de necesară şi rezolvând blocajele din fluxurile existente de proiectare a cipurilor. Am făcut primul pas pentru a pune România pe harta EDA globală, deoarece companiile globale vor beneficia de această soluţie pentru a-şi accelera producţia de cipuri şi pentru a lansa rapid pe piaţă noi produse electronice", a declarat Cătălin Ţugui, Co-Fondator & CEO, Amsimcel.

Amsimcel este un start-up de tehnologie deeptech care dezvoltă platforma de ultimă generaţie pentru verificarea a cipurilor de ultimă generaţie, fondat în 2017 în România de Cătălin Ţugui (38 de ani), Co-Fondator, CEO & Physical Design Verification Engineer, Emanuel Dogaru (35 de ani), Co-Fondator & CTO şi Gabriel Donici (38 de ani), Co-Fondator & Advisor. Anca Marcu (35 de ani), CFO, expert financiar certificat ACCA, cu experienţă executivă anterioară în start-up-uri şi în domeniul bancar.

"Am avut plăcerea de a lucra cu Amsimcel din 2019 în cadrul accelerării noastre deep tech şi, de asemenea, în programul Investment Readiness în vara anului 2022, îmbunătăţind aplicaţia lor la EIC Accelerator. Motorul lor unic de calcul de înaltă performanţă DRC aplicat în automatizarea proiectării electronice (EDA) a proceselor de fabricare a cipurilor schimbă paradigma, scăzând cu 70% timpul de testare în comparaţie cu modul tradiţional în care lucrează acum producătorii de cipuri la nivel mondial. Amsimcel este, de asemenea, încă o lovitură pentru ecosistemul românesc de start-up-uri, după .lumen, dovedind că România este o sursă consistentă de întreprinderi de tehnologie deep tech", a declarat Cristian Dascalu, Managing Partner, Techcelerator & EIC Ambassador in Romania & SEE.

În decembrie 2021, start-up-ul .lumen, care a creat primii ochelari concepuţi pentru a ajuta mobilitatea nevăzătorilor, a câştigat primul grant din partea acceleratorului Consiliului European pentru Inovare (CEI), de 9 milioane de euro.