Starul TV Jay Leno a suferit multiple fracturi într-un accident de motocicletă

Jay Leno, vedetă a televiziunii americane, a anunțat că şi-a fracturat mai multe oase într-un accident de motocicletă, la câteva luni după ce a suferit arsuri grave la faţă în urma unui alt incident, relatează CNN, informeză news.ro.

Într-un interviu acordat Las Vegas Review-Journal, fostul prezentator de talk-show-uri a spus că a căzut de pe motocicletă la 17 ianuarie şi s-a ales cu o claviculă ruptă, două coaste rupte şi două rotule crăpate. „Dar sunt bine! Lucrez”, a adăugat Leno.

Leno a explicat că a testat o motocicletă indiană din 1940 când a simţit mirosul de benzină care se scurgea. „Aşa că am cotit pe o stradă laterală şi am străbătut o parcare şi, fără să ştiu, un tip înşirase un cablu, fără avertizare. Nu l-am văzut decât până nu a fost prea târziu. Doar m-am împiedicat de el şi, bum, am căzut de pe motocicletă”, a spus Leno.

Leno a spus că iniţial nu a făcut public accidentul din cauza publicităţii pe care a primit-o în urma incidentului din noiembrie în care s-a ars la faţă în timp ce lucra la o maşină veche din 1907. Atunci, fosta gazdă de la "Tonight Show", în vârstă de 72 de ani, a a suferit răni la nivelul feţei, pieptului şi mâinilor.

Jay Leno, prezentator de televiziune, comediant şi scriitor american, a făcut stand-up comedy ani de zile, apoi a devenit gazda emisiunii „The Tonight Show” de la NBC din 1992 până în 2009. Începând din septembrie 2009, a început un talk-show în prime-time, „The Jay Leno Show”, difuzat în timpul săptămânii, în fiecare seară, la ora 22:00, tot pe NBC. S-a retras din televiziune în februarie 2014, an în care a fost inclus în „Television Hall of Fame”. Din 2014, a găzduit emsiunea „Jay Leno's Garage”.

Leno scrie o rubrică periodică în „Popular Mechanics”, în care îşi prezintă colecţia de maşini şi oferă sfaturi auto. De asemenea, scrie ocazional articole pentru „The Sunday Times”.

Jay Leno deţine 286 de vehicule (169 de maşini şi 117 motociclete).