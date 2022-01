Statele Unite cer o nouă reuniune a Consiliului de Securitate pe tema Coreei de Nord

Statele Unite au cerut organizarea unei noi reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Coreea de Nord a testat mai multe rachete în ultima săptămână, au anunţat marţi surse diplomatice de la New York, transmite AFP preluat de agerpres.

Reuniunea cu uşile închise ar urma să aibă loc joi, a declarat o sursă sub rezerva anonimatului, indicând că Regatul Unit, Franţa, Irlanda, Albania şi Mexic şi-au exprimat sprijinul faţă de iniţiativa americană."Vom continua să creştem presiunea asupra nord-coreenilor", a declarat marţi ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, într-un interviu pentru The Washington Post.Pe 10 ianuarie, reuniunea Consiliului de Securitate, solicitată de aceleaşi ţări, în mare parte, a fost urmată la scurt timp de un nou test balistic nord-coreean.Într-o declaraţie comună, şase ţări - SUA Unite, Albania, Franţa, Irlanda, Japonia şi Regatul Unit - au cerut apoi regimului de la Phenian "să se abţină de la orice altă acţiune de destabilizare". Coreea de Nord a ignorat acest apel şi şi-a continuat testele cu rachete, inclusiv luni.Miercurea trecută, după adoptarea de sancţiuni financiare de către SUA împotriva a cinci nord-coreeni, Washingtonul a întreprins măsuri în Consiliul de Securitate pentru a extinde sancţiunile internaţionale individuale ale ONU la aceste cinci persoane.În prezent este în curs o procedură de examinare pe acest subiect, dar diplomaţii estimează că Rusia şi China, care au drept de veto şi care militează de mai bine de un an pentru o reducere a sancţiunilor în scopuri umanitare, ar putea bloca această iniţiativă americană în decursul săptămânii.