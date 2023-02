Statele Unite denunţă tentativa IBA de a induce în eroare lumea boxului privind calificarea la JO 2024

Opt ţări, inclusiv SUA, vor boicota atât Mondialele feminine de la New Delhi (15-26 martie), cât şi Mondialele masculine de la Taşkent (1-4 mai), după ce IBA a permis pugiliştilor din Rusia şi Belarus că concureze la competiţiile sale cu steagurile şi imnurile lor naţionale.Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a eliminat IBA din procesul de calificare de la Paris din cauza guvernanţei şi a altor probleme, dar IBA a precizat luni într-un comunicat că a propus forului internaţional olimpic pentru ca ambele campionate mondiale din acest an să fie ''principalele evenimente de calificare pentru Paris 2024''.Directorul executiv al USA Boxing, Mike McAtee, a descris acest anunţ ca ''total inacceptabil'' şi a declarat că aceste campionate mondiale şi ale competiţii ale IBA nu sunt criterii de calificare pentru Jocurile Olimpice.''USA Boxing condamnă în cei mai fermi termeni posibil această încercare a IBA de a deruta boxerii din întreaga lume, ştiind foarte bine că IBA nu este asociată cu Comitetul Internaţional Olimpic sau cu sistemul de calificare publicat de CIO'', a spus McAtee.Boxul nu figurează deocamdată în programul olimpic al JO 2028 de la Los Angeles, în aşteptarea reformelor solicitate de CIO, care a avertizat în decembrie că este posibilă o excludere a acestui sport şi de la Paris 2024.IBA a fost suspendată de CIO în 2019 şi a fost deposedată de implicarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 din cauza problemelor de guvernanţă, a problemelor financiare, de arbitraj şi etice.''IBA este, în cel mai bun caz, incompetentă. În cel mai rău caz, USA Boxing crede că poate fi o tentativă de a sabota calificările olimpice pentru JO de la Paris. IBA nu are nicio autoritate constituţională în ceea ce priveşte calificarea în general'', a adăugat oficialul american.SUA, Marea Britanie, Canada, Irlanda, Suedia, Cehia, Elveţia şi Olanda au anunţat deja că vor boicota Mondialele de box feminin de la New Delhi.Preşedintele Federaţiei Indiene de Box, Arun Malik, a descris boicotul acestor ţări ca un ''trend dezamăgitor''. ''Suntem în legătură cu majoritatea federaţiilor naţionale şi acesta va fi efortul nostru de a merge mai departe. Vom ajunge la ei, încercând să-i convingem să vină în India. Pentru pugiliste este şansa de a concura cu cele mai bune din lume. Am comunicat în mod regulat cu IBA şi sper că rezultatele finale vor fi bune'', a declarat Malik pentru ziarul Times of India.CIO a aprobat în septembrie un sistem de calificare prin intermediul unor competiţii regionale multisportive, iar alte două turnee de calificare sunt plănuite în 2024.IBA susţine calificarea directă la JO a campionilor mondiali: ''Excluderea campionilor mondiali de la New Delhi şi Taşkent de la calificarea la Paris 2024 nu este acceptabilă şi este împotriva principiilor sportului şi boxului''.