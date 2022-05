Steaua, 36 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni. Ce spun campionii de la acea vreme

În anul 1986, 7 mai, s-a scris istorie pentru fotbalul românesc. În premieră, o echipă din Europa de Est, cucerea cel mai valoros trofeu din fotbalul european, Cupa Campionilor Europeni.

Rămâne memorabil şi peste ani comentariul lui Teoharie Coca Cozma: „Suntem finalişti, am câştigat cupa. Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti!”, „Apără Duckadam!”, „Lăcătuş trebuie să înscrie, Lăcătuş va înscrie!”, sau „Gabi Balint, omul nostru de gol!”, cuvinte sinonime cu cea mai mare performanţă din fotbalul românesc, conform news.ro.

"Duminică, 8 mai 2022, retrăim împreună momentele unice alături de cei mai importanţi actori de pe scena fotbalului din România, Lăcătuş, Balint, marcatorii de pe Ramon Sanchez Pizjuan, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Piţurcă sau Stoica, vor fi prezenţi pe stadionul Steaua", a scris Steaua Bucureşti..

Momentele de la Sevilla rememorate de câţiva jucători de legendă:

ADRIAN BUMBESCU

„7 mai, este o dată de referinţă în fotbalul românesc. 7 mai, înseamnă că nu am jucat fotbal întâmplător, am scris istorie. 7 mai, va rămâne pururea în inima suporterilor stelişti şi a românilor, în general!”.

ŞTEFAN IOVAN

„Sunt amintiri plăcute pentru că am realizat un lucru extraordinar. Am făcut milioane de oameni fericiţi, în acea noapte!”.

MARIUS LĂCĂTUŞ

„Nu ştiu cum am ajuns în faţa punctului de la 11 metri. Erau deja patru penalty-uri ratate. Aş minţi dacă aş spune că am vrut să dau aşa, să trimit mingea sub bară. După ce am văzut că rataseră Loţi şi Miţi, mi-am zis că decât să apere portarul, mai bine o dau în bară sau în tribune. Am marcat, a fost bine pentru moralul nostru, am dat încredere jucătorilor care urmau să tragă, Balint şi Bărbulescu!”.

TUDOREL STOICA

„Eu nu am avut drept de joc la acel meci, dar am trăit de pe banca tehnică momentul. Am fost trecut antrenor secund în locul lui Iordănescu, iar el a fost trecut ca jucător, în locul meu. E mult mai greu pe bancă, tensiunea a fost extraordinară. Dar pentru mine rămâne o experienţă incredibilă!”.

GABI BALINT

„Numai eu ştiu cum îmi tremurau genunchii când mi-am luat elan! Am plecat şi nu m-am gândit la un colţ anume. Am simţit că portarul pleacă în stânga lui. Nu e un procedeu bun să priveşti portarul, să aştepţi. Apoi am ratat trei penalty-uri consecutive în campionat. Dar atunci, la Sevilla, s-a nimerit să fie! Târziu am realizat că suntem campionii Europei!”.

ANGHEL IORDĂNESCU

„Cu o seară înainte de finală am refuzat să intru pe teren. I-am spus lui nea Imi acest lucru. Am refuzat şi să execut eu penalty. Probabil că dacă se ajungea la a 11-a lovitură, eram forţat să execut şi eu. Trebuie să fiu sincer până la capăt, eu mă simţeam nepregătit pentru că nu mă antrenasem!”.