Ştefan Radu Oprea, ministrul IMM-urilor: 'Coeziunea europeana se poate defini si prin felul in care vom reusi sa dezvoltam noile companii europene'

"Fuziunea dintre Alstom si Siemens a fost respinsa de catre comisarul Vestager. Aceasta decizie va conduce la noi dezbateri, propuneri si in final decizii despre viitorul economiei europene. Dorim sa contam in lupta pentru producerea bunurilor si echipamentelor care combina tehnologii inovatoare? Au companiile europene suficienta forta pentru a se infrunta cu cele americane si chineze?", scrie ministrul Radu Oprea pe Facebook.

"La aceste intrebari referitoare la "cei mari" as adauga o noua perpectiva care trebuie sa fie parte integranta a acestei dezbateri: "cei mici" IMM-urile. In Europa din punct de vedere al numarului companiilor 99% sunt IMM-uri care in ultimii 5 ani au generat 85% din numarul locurilor de munca, stabile din punct de vedere al relocarii afacerilor. Piata unica ofera posibilitatea dezvoltarii IMM-urilor europene si regulile anti-concurentiale sunt parte a protectiei de care se bucura pentru a putea concura cu succes in aceasta piata. In politica economica a fiecarui stat membru vom regasi capitole despre programe pentru stimularea infiintarii, sprijinirea dezvoltarii ecosistemului antreprenorial si implicit a IMM-urilor, a Start Up-urilor.

Romania are unul dintre cele mai ambitioase programe pentru stimularea spiritului antreprenorial Start Up Nation, care genereaza 10.000 de noi companii anual printr-un sprijin nerambursabil de 200.000 ron (aprox 44.000 eur), in domeniile productie, servicii si industrii creative. Rezultatele primului an 7260 firme nou infiintate, care au creat peste 17.717 noi locuri de munca din care 14.365 pe publicul tinta, adica tineri absolventi si NEETs.

Fenomenul Start Up - urilor a generat primele companii romanesti unicorn si as mentiona UiPath fondatori Daniel Dineș si Marius Tîrcă, specializata in roboti software si care recent a anuntat o capitalizare de 3 mld USD sau eMaG, CEO Iulian Stanciu, lider de piata in e-comert cu capitalizare de peste1 mld usd. Factorul care a generat acest fenomen este resursa umana specializata in domeniul IT. Astazi, Romania este cunoscuta pentru competitivitatea produselor, orice utilizator de PC stiind despre Bitdefender, dar poate este mai putin cunoscut faptul ca este dezvoltat de compania romaneasca apartinand lui Florin Talpes.

Start up-urile schimba inclusiv modalitatea in care se produce inovarea in Europa. Clasic ea se intampla in universitati sau mari companii care au bugete substantiale pentru a investi in R&D. Astazi, cativa antreprenori cu initativa infiinteaza imediat si cu costuri minime o noua companie, ideea este prezentata fondurilor de risc specializate in identificarea proiectelor cu potential si finantarea este obtinuta relativ usor pana la un anumit nivel. Apoi acestea migreaza pe alte piete unde pot atinge stadiul de unicorn adica capitalizare peste 1 mld de dolari. Mai sunt aceste companii europene? Inovarea este made in EU?

O posibila solutie pentru crearea viitorilor competitori pentru gigantii americani si chinezi de astazi, este introducerea unui mecanism de monitorizare la nivel european al Start Up-urilor prin redefinirea rolului retelei de incubatoare la nivel european si introducerea in noul MFF a unor fonduri de risc, în valori mai consitente comparativ cu vechiul cadru financiar (venture capital sau private equity) destinate dezvoltarii Start Up-urilor europene intr-un ritm accelerat. Stimularea prin politici publice adecvate a ecosistemului antreprenorial european va genera dezvoltarea campionilor europeni.

Noile politici economice vor fi de succes daca vor reusi sa stimuleze in mod armonios dezvoltarea competitorilor puternici europeni atat in randul companiilor mari, dar si a celor mici.

Coeziunea europeana se poate defini si prin felul in care vom reusi sa dezvoltam noile companii europene", mai afirmă ministrul.