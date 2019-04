Stelian Tănase îi profetește sfârșitul lui Liviu Dragnea: Zilele lui sunt numărate

Analistul politic Stelian Tănase susține că liderul PSD, Liviu Dragnea, are două mari pietre de încercare, care l-ar putea debarca de la șefia PSD. Tănase arată că o mare bătălie este în dosarul de la ICCJ, dar și în partid este o situație incertă, pentru că în cazul în care PSD scoate un rezultat prost la europarlamentare, atunci Dragnea va fi scos țap ispășitor.

”Toata lumea face calcule cu privire la soarta lui Dragnea. Cite zile mai are de trait în fruntea PSD? Se apropie sorocul cu justiția și e la un pas să intre in pușcărie. La asta se zice kaputt in nemteste. Cariera lui se termina – zic optimiștii. Dacă scapă, și face și un scor bun la europarlamentare (alt hop! ) îl vedem candidat PSD la alegerile prezidentiale. Unde va zdrobit de Iohanisi din primul tur. Fireste daca nu se falsifica alegerile. Dacă Dragnea face esec la 26 mai, PSD trece la patricid. După atîtea tentative de a-l debarca, de data asta complotul anti-Dragna va reuși pentru că nimeni nu și-l va mai asuma. Cum vin alte alegeri, și va trebui neapărat schimbat trendul, partidul va încerca să se salveze sacrificindu-l pe Dragnea, făcut țap ispășitor pentru eșec. Odată cu el va cădea o intreagă mafie și o mulțime de profitori care au pus botul la robinet.

Un prieten vechi al blogului, Gabriel Săvulescu din Koln, îmi trimite un pertinent comentariu la o postare de ieri. „Istoria României este plină de acte de trădare, de secundanți duplicitari și de partide politice care își decapitează liderul. In 2012 Traian Basescu și PDL aveau susținerea cancelariilor occidentale. Astăzi Băsescu este spălat ca nufarul, alții plătesc pentru acea perioada. PSD este complet izolat in Europa. Partidul Socialiștilor Europeni va exclude PSD imediat la prima ședință după alegerile europarlamentare. Dragnea este nefrecventabil. In consecință Dragnea întruchipează un balast pentru PSD. Atmosfera ostilă de la Iasi a fost pe deplin receptată de cercul de putere din jurul lui Dragnea. Inevitabil se apropie sfârșitul. Asemănător unei tragedii antice, pe scena apar trădătorii si călăi de conjunctură. Fiecare își face calcule pentru perioada post-Dragnea. Alegerile europarlamentare vor fi un dezastru pentru PSD. Zilele lui Dragnea ca lider PSD sunt numărate. Singura necunoscuta este cine își va însuși rolul asasinului.”

Pina la ziua fatală, Dragnea străbate febril țara. Tine mitinguri impopoțonate cu discursuri tot mai belicoase, paralele cu realitatea. Pe unde se duce este fi huiduit – în ciuda măsurilor luate de acoliți. Nu scapă de vociferări și nici de scandări anti-PSD. Dar nu se lasă. E o fuga înainte, semn de disperare. Simte oare că funia se apropie de par?”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.