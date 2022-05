Stellantis a anunţat că a ajuns la un acord pentru preluarea unui joint venture activ pe piaţa serviciilor de car-sharing de la BMW și Mercedes-Benz

Grupul auto franco-italian Stellantis NV a anunţat marţi că a ajuns la un acord pentru preluarea unui joint venture activ pe piaţa serviciilor de car-sharing care a fost înfiinţat de producătorii germani de automobile BMW AG şi Mercedes-Benz AG, o tranzacţie care are drept obiectiv accesare unor noi surse de venituri, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Joint venture-ul Share Now permite clienţilor să îşi utilizeze telefoanele pentru a închiria autoturisme precum Mini sau Mercedes-Benz A-Class în mai multe oraşe din Europa.Stellantis, un grup format anul trecut din fuziunea dintre Fiat Chrysler şi PSA, a precizat că marca sa de servicii de mobilitate Free2Move va prelua societatea Share Now dar nu a dezvăluit preţul tranzacţiei.Brigitte Courtehoux, care conduce divizia Free2move, spune că această tranzacţie face parte din planurile grupului de a genera venituri de 700 milioane de euro pe an în 2025 din serviciile de car-sharing şi de 2,8 miliarde de euro în 2030."Această tranzacţie ne va accelera în mod semnificativ veniturile", a spus Brigitte Courtehoux.Grupul Stellantis a precizat că preluarea Share Now va permite diviziei sale Free2move să adauge 14 mari oraşe din Europa şi 10.000 de vehicule la actuala sa flotă de 2.500 de automobile disponibile pentru car-sharing, câştigând peste 3,4 milioane de clienţi.