STENOGRAMĂ Combinatorul regelui duty-free se lăuda că ar deține mărcile Carpați și Snagov: Dacă-mi ceri tu acuma un cartuș n- am... Deci știi cum le iau ăia?

Bărbatul care intermedia traficul de influență pentru patronul firmei de catering interesat să își prelungească contractul cu CNAB, omul de încredere al regelui duty-free, discuta cu „clientul„ său că ar deține mărcile de țigarete Snagov și Carpați. Din discuțiile celor doi reiese că Cristian Dumitru Bălan căuta metode de a aduce țigaretele pe rafturile magazinelor din aeroport.

Fostul director general al CNAB, George Alexandru Ivan, presupușii traficanți de influență Cătălin Lăscuț, acționar majoritar la SC Millenium, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, fiul fostului sef al Direcţiei de Supraveghere şi Control din Direcţia Generală a Vămilor, Pavel Lăscuţ și Radu Laurențiu Tănăsescu, director SC Millenium Pro Design și Dumitru Cristian Bălan, „combinatorul„ care opera traficul de influență al celor doi patroni, au fost plasați miercuri de Tribunal în arest la domiciliu pe o durată de 30 de zile.

Cei patru sunt acuzați de DNA în perioada 11 ianuarie – 08 noiembrie 2022, persoana fizică, fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri (inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, cercetat în prezenta cauză) și de la directorul general al unei alte societăți comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro și 1.200.000 de euro).

În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor și directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an sau cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spațiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB și societatea inculpatului care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, respectiv între CNAB și societatea unde lucrează directorul general.

2. Într-un context asemănător și pentru același motiv, în perioada, 25 august 2022 – 23 ianuarie 2023, inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăți comerciale folosința unor spații comerciale în interiorul aeroportului Otopeni, iar ulterior suma de 100.000 euro, din care ar fi primit, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei.

3. În perioada 29 decembrie 2021 - 01 februarie 2023, inculpatul Lițoi Bogdan-Șerban, în calitatea menționată mai sus, prin intermediul celui de-al patrulea inculpat, ar fi primit de la inculpatul, asociat al unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, suma de 15.000 de euro pentru aprobarea cu întârziere de 4 luni a unui caiet de sarcini aferent unei proceduri de atribuire privind achiziția de servicii de consultanță și asistență organizată de CNAB.

4. În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022). De asemenea, inculpatul i-ar fi indicat aceluiași om de afaceri și modalitatea prin care putea să câștige licitația respectivă.

A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.

La „o țigară„ de vorbă....

Procurorul DNA care instrumentează mega-dosarul traficului de influență legat de prelungirea contractelor pentru spațiile de servicii din aeroporturi arată în dosar că în data de 29.08.2022 are loc o întâlnire la un restaurant între martorul cheie și suspectul Dumitru Cristian Bălan la care în esență se discută despre următoarele aspecte:

„BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi spune martorului HARDAN SAADEH că s-a întâlnit cu noul director general PĂUN SORIN

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU discută despre posibilitatea ca RAREȘ BOGDAN, prietenul lui, să vină ministru

cei doi discută despre posibilitățile ipotetice de prelungire a contractelor și despre faptul că LĂSCUȚ CĂTĂLIN are interesul de a obține prelungirea contractelor, prin întârzierea demarării procedurii de atribuire a consultantului;

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi comunică martorului că a preluat brandul de țigări CARPAȚI”, se arată în dosar.

Întâlnire cu „Băiatul ăsta nou„...

" (...) BALAN CRISTIAN-DUMITRU: M-am întâlnit cu ăsta de la aeroport.

HARDANSAADEH: Cine?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băiatul ăsta nou.

HARDAN SAADEH: Paul?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. Nu Paul.

HARDANSAADEH: Aa... Sorin Paul... Sorin Păun... Păun...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce? Ti-am zis că p-ăsta îl... nu știu clacă ti-am mai zis atunci, știam că-l nune de dimineață... In fine, nu contează...

HARDAN SAADEH: Câți ani are ăsta?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E tânăr mânca-ți-aș gura...

HARDAN SAADEH: Câți an are?

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Până în 40 de ani...

HARDAN SAADEH: Asta are până în 40 de ani?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.

HARDANSAADEH: Arată mai moș decât mine...

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, nu, nu.

HARDANSAADEH: Și decât tine...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cine mă?

HARDAN SAADEH: Sorin Păun, directorul general vorbim, nu?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. Cum să fie de pă... mai bătrân decât tine.

HARDAN SAADEH: Eu am 51 aproape.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-are mă, n-are 50 de ani.

HARDAN SAADEH: Directorul general al aeroportului, în locul lu'... ăsta...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da, mă, da.

(...)

HARDAN SAADEH: Și ce-a zis asta de la aeroport, dacă ai întâlnit cu el?

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: N-am vorbit, ââ...

HARDAN SAADEH: Ah, n-ai vorbit?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, nu, nu (neinteligibil)... politic, am zis de ALEX puțin... să vedem...

HARDAN SAADEH: Cu ALEX IVAN?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.

HARDAN SAADEH: Și acuma ce, nu ai rezolvat cu ALEX pe altă parte, așa mi-a zis mie că... sau nu vrea nimeni?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bă, io am rezolvat...

HARDAN SAADEH: Ăă.

BALANCRISTIAN-DUMITRU: Am rezolvat ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: RAREȘ nu a ajutat?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Frate el a ajutat, dar nu poate, dacă mă întrebi pe mine. E depășit, dacă mă întrebi...

HARDANSAADEH: Dar nu e numărul 2 în PNL?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi și zi-mi și mie de ce numărul 2 în PNL n-a putut să- l pună undeva... Nu că n-a vrut... Am văzut cu ochii mei... Cu CIUCA... Cu poze...

HARDAN SAADEH: Nu poate...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu poate... Da, da, da, da, da, da... Bagabonții ăștia în față, zic, da, da, da, da, da, în spate ...expresie trivială... asta e concluzia mea... E prietenul meu, e fratele meu, poate să sune...

HARDAN SAADEH: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Pe colo, pe colo, poate să sune... Alea-alea, dar atât... ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: N-are ei cota?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-are, dar n-a putut să ia. Uite mă, vreau și eu acolo. HARDAN SAADEH: Da, nu știu.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bine, nu te gândi că se implică foarte tare, că-i e târșeală... El vrea să vină acuma... Pe turnantă ceva...

HARDANSAADEH: ...(neinteligibil)... ministru?

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu cred că vine.

HARDAN SAADEH: Dar poate să fie europarlamentar și ministru?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, poate să plece de-acolo... El tot a tras de timp...

HARDANSAADEH: Casă termine mandatul...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ca să termine acolo, știi, că îți dai seama? Bani, cutare, poziție...”, au discutat cei doi.

După aceste discuții cei doi s-au concentrat pe afaceri, ajutorul regelui duty-free exprimând faptul că ar dori să introducă țigări Carpați și Snagov la vânzare în aeroporturi.

„(...)

HARDANSAADEH: Ala, foarte bun brand-ul, SNAGOV...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, nu poți să crezi câte comenzi am, și, eu n-am știut că o să merg așa bine și la fabrică le-am dat pe un program să mi le facă și acuma vreau să fac mai multe și nu pot și am trimis... poate cumpărăm o linie d-asta dă... rupem...

HARDANSAADEH: Nu mai cumpără nimeni aia scumpe, cumpără... ia ieftine...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E 18 lei...(neinteligibil)...

HARDANSAADEH: Da. Nu-l bagi în duty-free la CĂTĂLIN?

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi dar nu am să... dacă-mi ceri tu acuma un cartuș n- am... Deci știi cum le iau ăia? Instant, nici n-apucă să ajungă în București... Ești nebun? Și acuma (neinteligibil)... slim... CARP A ȚI am făcut normal și light...

HARDAN SAADEH: Asta CARP AȚI, sunt țigările vechi.

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Alea... Alea vechi... Păi, brand-ul, l-am luat io...

HARDAN SAADEH: Bravo.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: De la lichidator... Când le-am luat mă durea inima... Deci, ma... mă gândeam io...

HARDANSAADEH: Da, mi-a zis că... m-a sunat acum câteva zile și mi-a zis că se duce la IBIZA și dup-aia vorbim un pic să vedem ce facem... când vrei tu... .”, au mai discutat martorul cheie al DNA cu Cristian Bălan.

Înșurubat la vânzarea în aeroport

„....... ........ ........

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ”Fir-ați ai dracului, cum încasați banii și eu sunt sărac! ” Ha! Ha! Ha!

HARDANSAADEH: Ha! Ha! Și lor și... Zic:,, Bă, mergem acolo... orice ședință mai fac ori vreo plimbare, pentru ce? ”

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, vezi că am adus țigările alea, în sfârșit. HARDAN SAADEH: Când vrei, băgăm.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Snagov, Carpați... Păi, vezi că am băgat la el acuma la CĂTĂLIN. Pot să bag și la tine?

HARDAN SAADEH: Da, mă, care e problema?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cui să dau numărul? La tine, al tău?

HARDAN SAADEH: Da, măi.

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Bagă-mi și mie...

HARDAN SAADEH: Da, mă, ce mare lucru.

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: în cafenelele alea... sunt ale mele, Snagov, Carpați.

HARDAN SAADEH: Da, mă. Te ajut. Ți-am zis că te ajut, te ajut.

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Fratele tău, nu dau nimic. Nu iau, te rog...

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu dau, nu iau... Auzi, nu dau, nu iau la țigări...

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ți-a plăcut? Doar acolo iau.

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ha! Ha! Ha! Păi, boss, ce să facem? Le-am pus la un preț din ăla de toată lumea se miră. LĂSCUȚ: „ Bă, ești nebun, cum puteți să aveți prețul ăsta? ”

(...)

HARDANSAADEH:Vezi că nu vreau să mă cert cu CĂTĂLIN. Dacă eu iau țigări de la tine să vorbești...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce să vorbesc?

HARDAN SAADEH: Ascultă-mă un pic.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi spune că eu vorbesc.Bine că mi-ai zis.

HARDAN SAADEH: Eu n-am voie să vând un carton. Eu am voie înțelegere cu ei, vând două pachete pentru fiecare

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Lasă, mă, că sunt ale mele, îi spun.

HARDAN SAADEH: Vorbește cu el...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auzi? Ai văzut cum m-a sunat atuncea? Că era să-l ia miliția cu suta aia de cartușe? Eram cu tine.

HARDAN SAADEH: Da. Ha! Ha! Eram împreună.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ha! Ha! Ha!

HARDAN SAADEH: Da. De asta îți spun că nu... Știi că ei la... când ajungi la bani, e...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Boss, bă...! Lasă, mă, că nu ...(neinteligibil)... acum.

HARDANSAADEH: Nu, mă, știu dar să nu... Eu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Știu ce zice. Să-i spui și lui ca să nu ...(neinteligibil)...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Bine că mi-ai spus ...(neinteligibil)... gata.

HARDANSAADEH: Cu și cu Viper-ul ăla... Vip -ul... Cum se numește ăla...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU:... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... e a lui. E un prieten de-al lui BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Am înțeles.

HARDAN SAADEH: . Și mi-a zis: „Nu ia. ” După aia a vorbit ăla cu el să vândă la mine că vor să vândă ei. ...(neinteligibil)... știi?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata, mă, îi spun. Păi, și ce să-mi zică mie că le vinzi tu sau ce? Păi, nu ne certăm de la...

HARDANSAADEH: Nu, asta spun. Să nu ne certăm de la...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, îi spun, ce dracu, nu sunt copil mic. „Bă, vezi că bag și la SAADEH... ”

HARDAN SAADEH: Exact”, se mai arată în dosarul DNA.

