STENOGRAMĂ din 'fieful' lui Mihai Chirica: 'Pro Romania e un trandafir picat din buchet'

Consilierii locali din municipiul Iași au aprobat, pe 31 ianuarie, cu o singură abținere, un proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu către Partidul Pro Romania – Organizația Județeana Iași. Dezbaterea a fost prilej de critici, ironii și glume între reprezentanții partidelor pe tema partidului înființat de fostul premier Victor Ponta, potrivit stenogramei consultată de ȘTIRIPESURSE.RO.

Prezent la ședință, primarul Mihai Chirica a fost acuzat că este apropiat de Pro România și că, din acest motiv, cererea formațiunii politice este luată în discuție cu rapiditate față de alte cazuri.

Redăm discuția dintre consilierii județeni, pe tema sediului Pro România:

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu (PSD): Multumesc domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Am decis sa iau cuvantul pentru ca am avut si ieri la sedinta comisiei reunite un cuvant in ceea ce priveste dosarul, daca acesta este complet sau nu, solicitarea formatiuni politice. Dupa cum se vede noaptea cred ca a fost un sfetnic bun pentru domniile lor, au aparut la dosar si imputernicirea si certificarea conform cu originalul, ceea ce pe mine ma face sa trag o singura concluzie si imi inchei cuvantul. Pentru prima data dupa revolutia din 1989 a aparut in Romania o formatiune politica care functioneaza in regim de seral. Va multumesc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan (PNL): Inainte de a trece la acest proiect vreau doar atat sa spun in legatura cu interventia domnului primar, care m-a vizat, ati trecut o linie o linie rosie, domnule primar, cu acuzatiile dumneavoastra. Nu ma asteptam sa coborati atat de jos nivelul ... m-ati atacat la nivel personal intr-un mod josnic, nedemn pentru functia pe care o ocupati. De la domnul viceprimar Harabagiu nu am asteptari. In legatura cu acest proiect de hotarare, observ doar rapiditatea cu care executivul primariei s-a mobilizati pentru a avea acest proiect pe ordinea de zi, in timp ce zeci de ONG -uri solicita acordarea unor spatii si li se raspunde fie ca primaria nu are, fie nu li se raspunde deloc. Vedem ca pentru un partid politic apropiat de dumneavoastra, lucrurile se intampla cu celeritate.

Domnul primar Chirica Mihai: Ai grija ce spui.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard (PNL): Strict pe subiect vreau sa spun ca noi, Partidul National Liberal sustinem valorile democratice si pluripartidismul din Romania. Da, exista o serie de suspiciuni pe care le-a prezentat si colegul meu Razvan Timofciuc, dar vom sustine acordarea acestui sediu.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin (PSD): Stimate coleg, nu s-a procedat cu acest proiect de hotarare altfel decat cum se procedeaza cu celelalte proiecte de hotarare, Daca aveti o usoara problema de, stiu eu... Nu, nu aveti nicio problema. Va rog sa va aduceti aminte ca cel putin, au mai existat cel putin doua incercari de promovare a acestui proiect de hotarare. Nu puteti acuza asa fara sa induceti in eroare opinia publica. Si doi, ma adresez colegului meu de banca aici, am inteles foarte bine mesajul pe care l-ati transmis inainte de a lua cuvantul domnul Timofciuc. Va rog sa acceptati si o diversitate a opiniilor. Multumesc. Si sa nu il mai acuzati pe domnul primar. A fost doar o parere. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu (PSD): Doar 10 secunde ca sa ii precizez domnului coleg Florentin ca acest proiect pe ordinea de zi este in noutate absoluta. Celelalte doua proiecte care dumneavoastra vorbiti, nu ati fost un pic atent, era vorba despre o solicitare a parlamentarului Pro Romania de Iasi si nu o solicitare a organizatiei judetene a acestui partid care functioneaza in regim de seral. Vreau sa amintesc la fiecare sedinta acest lucru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin (PSD): Domnule consilier stiu ca aveti o pregatire temeinica, insa si eu asa cum am reusit m-am pregatit. Partidele sunt de stanga, de dreapta, de centru stanga, de centru dreapta. Nu am regasit niciodata vreun partid de seral. Va rog sa faceti o solicitare in acest sens la Bucuresti, poate inregistrati o noua marca. Multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi: Proiectul de hotarare poarta viza de legalitate a secretarului, este legal.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile (PSD): O scurta completare pentru prietenul meu care il trimit din nou la scoala, mai nou daca are tot job la scoala cu ocazia asta o sa ai timp sa citesti legile. Acest proiect de pe ordinea de zi este fundamentat in temeiul legii partidelor politice si nu are nicio treaba cu ONG-uri, cu fundatii, cu ce spuneti dumneavoastra. Iar prindeti fluturi sau furati curent.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard (PNL): Tocmai ce facusem un apel la eleganta, da in fine.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian – presedinte de sedinta (PNL): Ca sa mai destindem atmosfera vreau si eu sa fac o remarca personala, luati-o exact ca atare in spirit de gluma. Dat fiind ca pana la urma Pro Romania asta e un trandafir picat din buchet, eu chiar as propune daca e sa ii dam un sediu, mai degraba alaturi de sediul PSD-ului, pe Stefan cel Mare. Daca il inghesuim acolo, in spate nu il vede nimeni nu ii dam nicio sansa sa creasca. Deci luati-o ca atare. Multumesc va rog, domnule Boca

Domnul consilier local Boca Adrian Florin (PSD): Domnule presedinte, ca sa fac si eu o remarcă, ca sa citesc pe cineva din sala, nu pe dumneavoastra. Nu cred ca e momentul acum sa va situati asa pe un piedestal si sa spuneti - Pro Romania asta. Si dumneavoastra sunteti partid politic, faceti parte. Trebuie sa ne respectam indiferent. Chiar si consilierul independent, chiar daca e o singura persoana, trebuie respectat. Va rog frumos. Cred ca maniera echilibrata din lucrurile astea vine si nu neaparat din tonul vocii. Multumesc.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a participat în octombrie 2018 la şedinţa regională a partidului Pro România, anunţând că, la un moment dat, se va înscrie în “partidul cel mai favorabil Iaşiului“. Liderul Pro România Victor Ponta a spus recent, referindu-se la posibila intrare a primarului Iaşiului Mihai Chirica în partid, că nu face de două ori aceeaşi ofertă, precizând că aşteaptă ca edilul ieşean să o susţină pe Corina Creţu în alegerile europarlamentare.

