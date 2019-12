Steven Nzonzi a fost scos din lotul lui Galatasaray pentru indisciplină

Clubul Galatasaray a anunțat, vineri, că mijlocașul francez Steven Nzonzi (30 de ani) a fost scos din lotul formației în urma unui comportament indisciplinat avut la ultimul antrenament, anun'[ MEDIAFAX.

"Steven Nzonzi a fost suspendat pe o perioadă nedeterminată în urma unui comportament indisciplinat avut la ultima sesiune de antrenament", a transmis clubul Galatasaray.

Formația turcă nu a oferit detalii legate de incidentul în care Nzonzi ar fi fost implicat.

Steven Nzonzi, campion mondial cu Franța în 2018, a sosit la Galatasaray în această vară, de la AS Roma, sub formă de împrumut, pentru un an. Mijlocașul defensiv a evoluat cu regularitate la campioana Turciei, până în prezent, acumulând 15 prezențe.