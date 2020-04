STRATEGIA pe testarea românilor de COVID-19 ar putea fi MODIFICATĂ. Anunțul ministerului SĂNĂTĂȚII

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Horaţiu Moldovan a anunţat, marţi, că se pune problema modificării strategiei de testare pentru noul coronavirus, în condiţiile în care capacitarea ar putea ajunge, în două săptămâni, la peste 7.000 teste pe zi.

El a precizat că este luată în discuţie mărirea numărul de testări la cadrele medicale din prima linie şi la pacienţii care fac dializă.

"În acest moment, în România, sunt 57 de laboratoare capabile să testeze pacienţi pentru coronavirus. Din aceste 57 de laboratoare, sunt operaţionale concret 43, adică 57 pot face, 43 fac în fapt. Capacitatea de testare a crescut de opt ori de când am început. Am aplicat o definiţie de caz în care am testat pacienţi simptomatici după nişte reguli pe care le-am stabilit la nivelul comisiei ştiinţifice a Ministerului Sănătăţii şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică. Pe măsură ce capacitatea de testare creşte, ne aşteptăm să ajungem la peste 7.000, într-o săptămână - două. Ne punem problema modificării acestei strategii", a declarat Moldovan, la Digi 24, scrie Agerpres.

Potrivit secretarului de stat, comisia de experţi a fost convocată din nou pentru a reevalua protocolul de testare.

"În acest sens, am convocat din nou această comisie de experţi, care cuprinde medici infecţionişti cunoscuţi, epidemiologi, bacteriologi, să reevaluăm acest protocol. Suntem în cursul acestei evaluări. Ne-am întâlnit ieri şi am stabilit datele de la care plecăm şi ne întâlnim din nou mâine pentru a formula un document în acest sens. Avem în vedere, discutăm, fără a fi luată încă o decizie, de a mări numărul de testări în zona de dializă - pacienţi şi cadre medicale, cât şi cadrele medicale din prima linie, în general. O să revenim cu un comunicat de presă, după ce vom lua această decizie, în măsura în care o luăm, în zilele următoare", a adăugat Moldovan.

El a subliniat că personalul care face testarea se formează "greu". "Aparatele se cumpără, s-au cumpărat, dar oamenii se formează greu, prin instrucţie. Avem programe de instrucţie în centrele care au mari experienţă, în 'Matei Balş', unde am reuşit să antrenăm echipe care să facă aceste teste. Pe măsură ce se obţin specialişti calificaţi, putem să operaţionalizăm mai multe laboratoare, dar numărul de laboratoare care există astăzi funcţionale îşi pot augmenta şi ele capacitatea de testare. Deci, cu ce avem în acest moment, se poate testa mai mult", a explicat secretarul de stat