STRES în PSD: Florin Iordache anunță DISCUȚII cu Tudorel Toader după raportul MCV

Fostul ministrul al Justiției, Florin Iordache, reacție extrem de dură după raportul MCV. Acesta susține că Parlamentul României este tratat ca un parlament de mâna a doua, dar și că directivele din MCV sunt anormale.

"Am discutat cu ministrul Justiției și dumnealor vor face o analiză. Dar eu cred că, în acest moment, în ceea ce privește modul în care România s-a poziționat și a acționat, sunt niște acte normale. Am adoptat niște legi. Am cerut de fiecare dată să ni se spună unde se încalcă independența justiției. A, că s-a înființat secția specială? Asta deranjează? Poate trebuia o întreagă structură", a declarat Florin Iordache.

Citește și: Traian Băsescu, IEȘIRE PROMPTĂ după achitarea lui Mitică Dragomir: 'Mulţi mă veţi critica, dar nu pot să n-o spun public' .