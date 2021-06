STUDIU | 47% dintre directorii sectorului tehnologic, anticipează că profitabilitatea îşi va reveni în 2021

Piaţa megatranzacţiilor în sectorul tehnologic înregistrează o creştere rapidă, în pofida unor perturbări fără precedent, astfel că 47% dintre directorii executivi din sectorul tehnologic anticipează că profitabilitatea îşi va reveni complet în 2021, potrivit studiului EY Technology Global Capital Confidence Barometer (CCB), conform agerpres.

Conform sursei citate, megatranzacţiile au reprezentat 59% din valoarea globală a tranzacţiilor din sectorul tehnologic în 2020, iar impactul social şi asupra mediului reprezintă elemente importante în definirea strategiilor pe termen lung ale companiilor din sectorul tehnologic

Sectorul tehnologic a înregistrat în ultimul an o creştere spectaculoasă a activităţii de tranzacţionare, în pofida incertitudinilor provocate de pandemie, fuziunile şi achiziţiile (M&A) reprezentând o pârghie esenţială de creştere în efortul de redresare al companiilor. Aceasta este una dintre concluziile celei de-a 23-a ediţii a studiului EY Technology Global Capital Confidence Barometer (CCB), care evaluează gradul de încredere al companiilor în perspectivele economice, în rândul directorilor executivi din domeniul tehnologic.În 2020, megatranzacţiile în valoare de cel puţin 5 miliarde de dolari au reprezentat 59% din valoarea globală a tranzacţiilor din sectorul tehnologic, un procent în creştere faţă de 47% înregistrat în 2019. În viitorul apropiat, 16% dintre respondenţii din sector planifică tranzacţii de impact, cu o valoare de cel puţin 5 miliarde de dolari.Potrivit raportului, companiile din sectorul tehnologic au continuat să înregistreze un ritm de creştere mai mare decât cel al pieţei în privinţa profiturilor acţionarilor, ceea ce a permis multor companii să genereze câştiguri substanţiale, în pofida unei evoluţii mai degrabă modeste a veniturilor şi profitabilităţii.Per ansamblu, respondenţii cu funcţii de conducere executivă din domeniul tehnologic privesc cu optimism în viitor, aproape jumătate dintre aceştia (47%) anticipează că profitabilitatea îşi va reveni complet în acest an (faţă de 23% dintre toţi directorii executivi sondaţi în cadrul barometrului extins EY)."Deşi respondenţii din domeniul tehnologic admit că perspectivele pentru creşterea organică pe termen scurt sunt caracterizate de dificultăţi, 51% intenţionează să apeleze la tranzacţii M&A în următorul an pentru a-şi susţine dezvoltarea", susţin autorii studiului.Cu toate acestea, optimismul este temperat de gradul de competitivitate tot mai ridicat al pieţei tranzacţiilor şi de impactul tensiunilor geopolitice. Circa 78% dintre directorii executivi din domeniul tehnologic preconizează că se va înregistra o concurenţă tot mai mare în procesul de ofertare pentru achiziţionarea de active în următoarele 12 luni, provenind în principal din zona capitalului privat, în timp ce 81% consideră că problemele geopolitice i-au forţat să facă schimbări în privinţa investiţiilor strategice."Lecţiile învăţate din această criză globală îi încurajează pe executivi să facă schimbări profunde şi de anvergură privind aspectele fundamentale ale afacerilor lor. Pandemia COVID-19 a condus la o accelerare şi mai mare a transformării, companiile urmăresc acum nu numai să restabilească performanţa anterioară crizei, ci şi să îşi reformeze viitorul pentru o lume post-pandemică. Activitatea de tranzacţionare în sectorul local de tehnologie a înregistrat o creştere în ultimele 12 luni, pe fondul unor cereri externe mai mari, pentru companii de outsourcing - achiziţie de talente, soluţii şi comerţ electronic, precum şi soluţii care permit extinderea serviciilor pe canale digitale. Un alt factor major, care a influenţat creşterea activităţii de tranzacţionare, îl reprezintă faptul că majoritatea companiilor au fost forţate, sub impactul pandemiei, să îşi extindă serviciile tradiţionale pe canalele digitale, vitale în perioada de recesiune", a afirmat Marius Nicolae - Head of Technology, Strategy and Transactions, EY România.Totodată, recrutarea angajaţilor cu abilităţi tehnologice şi iniţiativele cu valoare pe termen lung, principalele preocupări ale directorilor executivi.Potrivit studiului, pandemia a produs o schimbare şi în modul în care companiile de tehnologie abordează retenţia celor mai buni angajaţi. În condiţiile în care telemunca oferă acum companiilor o multitudine de oportunităţi în recrutarea talentelor, 82% dintre respondenţii cu funcţii de CEO în sectorul tehnologic declară că munca la distanţă le-a schimbat perspectiva asupra modelului operaţional al afacerii lor în viitor. În acelaşi timp, 91% dintre aceştia au indicat că angajaţii au o influenţă asupra regândirii strategiilor lor.Astfel, pe lângă planurile de recrutare a talentelor, executivii se concentrează tot mai mult pe identificarea modalităţilor prin care îşi pot proteja business-ul în noul context economic. Aproximativ 77% dintre respondenţii din sectorul tehnologic consideră important ca organizaţiile să vină cu iniţiative bine argumentate privind crearea de valoare pe termen lung pentru toate părţile interesate. În mod similar, majoritatea executivilor din domeniul tehnologiei cred că în rândul acestor părţi interesate există un grad tot mai mare de conştientizare a impactului social şi de mediu al companiilor (79%) şi că nu este sustenabil să se concentreze exclusiv pe optimizarea profiturilor (86%)."Având în vedere că sectorul tehnologic este supus unei monitorizări mai atente din cauza unor factori precum încrederea socială, protecţia confidenţialităţii, utilizarea datelor şi respectarea reglementărilor, clienţii şi angajaţii se aşteaptă ca organizaţiile tehnologice să îşi asume un rol de lider în direcţia schimbărilor sociale şi de mediu. Printr-o comunicare deschisă şi transparentă a parametrilor de măsurare a performanţelor şi a aspectelor care ţin de operaţiuni durabile, gestionarea energiei şi consumul produselor, companiile pot construi o relaţie de încredere atât în interiorul, cât şi în exteriorul propriilor organizaţii", mai susţin autorii studiului.Global Capital Confidence Barometer evaluează gradul de încredere al companiilor în perspectivele economice şi identifică tendinţele şi practicile conducerilor în ceea ce priveşte modul în care companiile îşi gestionează planurile referitoare la capital - cadrul EY pentru gestionarea strategică a capitalului.Eşantionul cuprinde clienţi şi persoane de contact ale EY din toată lumea, precum şi contribuitori obişnuiţi ai Thought Leadership Consulting. În perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021, Thought Leadership Consulting a intervievat în numele organizaţiei globale EY un eşantion format din peste 2.400 de conducători executivi din 52 de ţări, dintre care 82% aveau funcţii de CEO, CFO şi alte funcţii de conducere executivă superioară.EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 298.000 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 37,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2020. Cei peste 800 de angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale.