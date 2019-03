Studiu îngrijorător - Canicula marină are efect devastator asupra faunei, iar ce e mai rău ar putea urma

Imperceptibile de către om, însă letale pentru vieţuitoarele din oceane, valurile de caniculă marină au afectat deja ecosistemele din întreaga lume şi ar urma să fie şi mai distructive, conform unui studiu publicat luni şi citat de AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

Începând de la mijlocul secolului XX, numărul zilelor caracterizate de caniculă marină a crescut cu peste 50%, au constatat autorii studiului publicat luni în jurnalul Nature Climate Change. Mai exact, cu 54% în perioada 1987-2016 în comparaţie cu valorile consemnate în cele trei decenii anterioare, potrivit oamenilor de ştiinţă din Marea Britanie, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Japonia, Spania şi Statele Unite.Un val de caniculă marină este caracterizat de temperaturi ce se menţin timp de cinci zile apropiate de valorile record înregistrate într-o anumită zonă.''Pe scară globală, valurile de caniculă marină devin din ce în ce mai frecvente şi din ce în ce mai lungi. În cursul ultimului deceniu, evenimente record au fost observate în majoritatea bazinelor oceanice", a notat Dan Smale de la Asociaţia pentru Biologie Marină din Marea Britanie."Aşa cum valurile de caniculă atmosferică pot fi fatale pentru culturi, păduri şi animale, cele marine pot fi devastatoare pentru ecosistemele oceanice", a explicat Smale pentru AFP.Însă, spre deosebire de valurile de caniculă atmosferică (responsabile de zeci de mii de victime de la începutul secolului), cele de caniculă marină au făcut obiectul unui număr relativ redus de studii ştiinţifice.În zonele cu apă de mică adâncime, coralii sunt principalele victime ale acestor valuri de caniculă şi au în faţă un viitor sumbru. Chiar dacă omenirea reuşeşte să limiteze încălzirea planetei la 1,5 grade Celsius - misiune imposibilă, după părerea unor oameni de ştiinţă - între 70% şi 90% dintre corali sunt condamnaţi la dispariţie, potrivit unui raport al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) publicat în octombrie.Coralii nu sunt, însă, singurele victime. Valul de caniculă din 2011 a provocat distrugerea unor vaste ''pajişti'' subacvative şi păduri de alge şi a condus la moartea peştilor şi a altor vieţuitoare marine care depind de acestea.În 2014, fenomenul ''The Blob'' a încălzit cu 6 grade Celsius apele din largul Californiei timp de peste un an, augmentând dezvoltarea algelor toxice pentru crabi, lei de mare, balene şi păsări acvatice, aminteşte AFP.Totodată, intensificarea valurilor de caniculă marină - atât a numărului cât şi a intensităţii acestora - are un impact direct asupra oamenilor."Specii de peşti şi crustacee destinaţi consumului riscă să fie distruse la nivel local", a avertizat Dan Smale.În plus, ''în cazul în care vegetaţia marină şi mangrovele sunt afectate de temperaturile extreme pot elibera carbonul pe care îl stochează amplificând astfel încălzirea globală'', a adăugat cercetătorul.Valurile de caniculă au de multe ori la origine cauze naturale însă, potrivit raportului, ''există o probabilitate din ce în ce mai mare ca intensificarea observată să fie provocată de activităţile umane'', în frunte cu arderea combustibililor fosili, notează Reuters.''Numeroase regiuni din oceanele Pacific, Atlantic şi Indian sunt în mod special vulnerabile la intensificarea valurilor de caniculă marină'', au subliniat cercetătorii.