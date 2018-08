Studiu: Numărul turiștilor din Deltă se va dubla în 2018 față de 2017, după mai mulți ani de scăderi

Numărul turiștilor care au vizitat județul Tulcea a crescut în primul semestru 2018, față de aceași perioadă a anului trecut, iar până la finalul sezonului numărul înoptărilor s-ar putea dubla, estimează Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD), într-un comunicat.

„Estimările arată că până la finalul sezonului am putea avea cel puțin o dublare a numărului de înnoptări, față de anul 2017. Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării consideră că promovarea corectă a destinației și numărul mare de evenimente care au atras atenția asupra ofertei turistice pe care o reprezintă Delta Dunării și Dobrogea de nord vor aduce rezultatele scontate, la finalul acestui an, adică dublarea numărului de turiști față de anul precedent, după o perioadă în care s-au înregistrat scăderi, de la un an la altul”, spune Asociația.

Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în primul semestru al acestui an, județul Tulcea a fost vizitat de 58.297 turiști, înregistrați în structurile de cazare, față de 33.093 în aceeași perioadă a anului 2017.

„Având în vedere faptul că această creștere, cu peste 25.000 de turiști, conform datelor oficiale, este raportată la prima perioadă a anului, când gradul de ocupare este mai redus, estimăm că până la finalul anului vom avea cel puțin o dublare a numărului de turiști în Delta Dunării și Dobrogea de nord. În lunile iulie, august septembrie și octombrie, gradul de ocupare este aproape maxim, ceea ce înseamnă că vor fi ocupate aproape în permanență cele aproximativ 9.200 de locuri de cazare înregistrate în județul Tulcea”, a declarat Cătălin Țibuleac, președintele AMDTDD.

De asemenea, organizația apreciază că acordarea voucherelor de vacanță la peste cei 1,2 milioane de bugetari de la nivel național, a dus la o creștere a numărului de turiști în Delta Dunării, în special în luna iunie a acestui an, când s-a înregistrat un număr de 19.542 de turiști români, față de numai 10.903, în aceeași perioadă a anului trecut.

„Din analiza preliminară a datelor furnizate de INS reiese că această creștere a fost generată în special de posibilitatea de a se achita contravaloarea cazării cu voucherele de vacanță”, precizează autorii studiului.