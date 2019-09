Studiu: Peste 70% din volumul total de activitate al microintreprinderilor din Romania este realizat de firmele cu o cifra de afaceri de pana in 250.000 euro

Instant Factoring, primul fintech românesc de micro-factoring online, publică un nou studiu despre evoluția microîntreprinderilor din România, companii cu o cifră de afaceri de până la 500.000 euro. Potrivit studiului, microîntreprinderile din România își continuă traiectoria de creștere: la nivelul anului 2018 sunt 524.900 de firme active , cu 2,5% mai multe față de anul precedent. Acestea au realizat o cifră de afaceri totală în valoare de 129 miliarde lei și un profit de 27,5 miliarde lei (21% din cifra de afaceri și o medie de 52.390 lei per companie), în timp ce 72% din cifra de afaceri consolidată, însemnând 82.265 miliarde lei, a fost generată de companiile cu o cifră de afaceri de până în 250.000 euro.

Deși cifra de afaceri totală a microîntreprinderilor se află în ușoară scădere, cu 6%, de la 139,1 miliarde lei în 2017 la 131 miliarde lei în 2018, evoluția rămâne pozitivă în ultimii 5 ani. Companiile cu o vechime mai mică de 5 ani au generat cea mai mare pondere (24%) din cifra de afaceri în 2018.

Conform clasificării companiilor după nivelul cifrei de afaceri, firmele aflate în intervalul 50.000-250.000 euro au realizat 47,5% din cifra de afaceri consolidată a sectorului, în creștere cu 2,5% față de 2017, urmate de categoria 250.000-500.000 euro cu 36,3% și de cele mai mici, aflate sub 50.000 euro cu o pondere în rezultat de 16,2%.

62,8% din cifra de afaceri a microîntreprinderilor din România este realizată de primele 5 sectoare, unde pe primul loc rămâne Comerțul cu amănuntul

Din punct de vedere al distribuției sectoriale, Comerțul cu amănuntul rămâne cel mai mare sector, cu o cifră de afaceri de 25,8 miliarde lei în 2018. Este urmat de Comerțul cu ridicata cu 15,4 miliarde lei și de Industria de Construcții cu 13,6 miliarde lei în 2018. În top 5 se mai află microîntreprinderile din Transporturi și Depozitare cu 13,2 miliarde lei și cele din Industria Prelucrătoare cu 13 miliarde lei.

Microîntreprinderile active în primele 5 sectoare realizează în total 62,8% din cifra de afaceri a microîntreprinderilor din România, cu un total de 81 miliarde lei, toate celelalte sectoare având o cifră de afaceri cumulată de 48 miliarde de lei, adică 37,2% din total.

NR. CRT. SECTOR CIFRA DE AFACERI

(milioane lei) % DIN TOTAL 1 Comerț cu amănuntul 25,871 20.1% 2 Comerț cu ridicata 15,371 11.9% 3 Construcții 13,663 10.6% 4 Transport & depozitare 13,213 10.2% 5 Prelucrătoare 12,936 10.0% 6 Activități profesionale 11,665 9.0% 7 Hoteluri & restaurante 6,876 5.3% 8 Agricultură 6,869 5.3% 9 Comerț auto 5,324 4.1% 10 IT&C 4,686 3.6% 11 Servicii administrative & suport 4,659 3.6% 12 Sănătate & asistență socială 3,477 2.7% 13 Imobiliare 3,362 2.6% 14 Altele 1,798 1.4% 15 Intermedieri financiare 1,292 1.0% 16 Cultură & divertisment 1,105 0.9% 17 Educație 952 0.7% 18 Distribuția apei & salubritate 843 0.7%

Forța de muncă își continuă scăderea, așa cum a fost previzionat și în analiza anterioară a Instant Factoring. Scăderea este de 12% comparativ cu 2017 și cu aproape 20% față de 2014, la 1 milion de angajați în 2018. Pentru 2019 estimăm stabilizarea forței de muncă în jurul nivelului de un milion de angajați. Printre factorii care generează tensiuni pe piața locală a forței de muncă se regăsesc: procesul accelerat de migrație, inadecvarea sistemului de învățământ la cerințele pieței și absența măsurilor de integrare a persoanelor inactive.

Cea mai mare forță de muncă angajată se află în sectorul Comerțului cu amănuntul, 143,7 mii salariați (14,7%), urmat de Industria prelucrătoare (139 mii, respectiv 14,2%) și Construcții (122 mii, respectiv 12,5% din total).

Considerăm că avansul costului mediu per angajat de 12% în 2018 față de anul precedent, mai accentuat decât cel al productivității de 9%, reprezintă un risc important pe termen mediu, cu impact direct asupra competitivității locale.

Capitala conduce și în privința numărului de angajați, cu peste 173 mii, adică 17,7% din total. Urmează județele Cluj (5,5%), Constanța (4,6%), Timiș (4,3%) și Ilfov (3,8%). Microîntreprinderile active înregistrate în aceste județe aveau aproape 350 mii de angajați, adică aproape 35,8% din total.

Potrivit reprezentanților companiei, îngrijorător este că peste 40% dintre microîntreprinderile active nu au avut niciun angajat în 2018. Dintre acestea, cele mai multe, respectiv 102,5 mii, au avut și cifra de afaceri egală cu zero în 2018.

”Segmentul microîntreprinderilor este în continuare foarte important pentru noi. Îl considerăm unul dintre principalele sectoare prin care economia noastră poate crește. Este de notat că 43.2% dintre micro-întreprinderi au o vechime cuprinsă între 10-20 de ani, ceea ce arată faptul că antreprenorii se străduiesc să reziste pe piață, au trecut deja printr-o criză economică și sunt încă activi și merită tot sprijinul pe care îl pot primi ca să-și dezvolte afacerea”, a declarat Adina China-Birta, Director General, Instant Factoring.

