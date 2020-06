Studiu realizat de Institutul Reuters și Universitatea Oxford: STIRIPESURSE.RO, în topul brandurilor media din România

A fost publicat studiului Digital News Report 2020, coordonat de Reuters Institute de la Universitatea Oxford, care analizează consumul de media şi prezintă tendinţele la nivel mondial. Platforma STIRIPESURSE.RO este menţionată printre principalele branduri media online, atât în topul celor mai vizitate surse, cât şi în topul încrederii cititorilor.

Digital News Report este studiu lansat la nivel internațional de Institutul Reuters și Universitatea Oxford, realizat pe 80.000 de consumatori din toată lumea. 2020 este al patrulea an în care raportul include şi piaţa media din România. Raportor pentru România este Raluca Radu, directorul Departamentului de Jurnalism din FJSC (Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), cea care a prezentat datele, notează paginademedia.ro.

Vezi AICI raportul integral pe 2020! (.pdf)

STIRIPESURSE.RO se află pe locul 4 în topul surselor de ştiri online menţionate de participanţii la studiu. Știrile Pro TV online este în capul clasamentului (32% dintre români l-au menționat). Este urmat, la foarte mică distanță, de Ziare.com și de Digi24.ro. După STIRIPESURSE.RO, în clasament se află un agregator (Yahoo News), urmat de Adevărul.ro, HotNews.ro şi Libertatea.ro.

În privinţa televiziunilor şi radiourilor, pe primul loc în rândul canalelor media urmărite este, de departe, Pro TV (64%). Urmează Digi 24, Antena 1, Antena 3 și România TV. Postul public TVR, codaș la audiențe, es menționat în acest studiu mult mai sus. În top 10 intră și un post de radio - Europa FM, iar două titluri de print au fost și ele menționate: Libertatea și Click.

Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) este centrul de cercetare al Universităţii Oxford din Marea Britanie, pe probleme care ţin de mass media la nivel global.