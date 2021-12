STUDIU Românii îşi doresc să călătorească de două ori mai des decât în vremurile pre-Covid

Disponibilitatea românilor de a călători anul viitor va fi chiar mai mare decât în perioada pre-pandemică, însă vor exista şi modificări privind preferinţele acestora pentru tipul de cazare şi serviciile alese, arată datele publicate de o platformă hotelieră, conform agerpres.

Potrivit celui mai recent studiu realizat de Szallas Group, din care face parte platforma hotelieră online Travelminit.ro, şi Nielsen IQ, aşa cum era de aşteptat în plin context pandemic, unităţile de cazare mai mici, precum casele de oaspeţi, cabanele şi apartamentele, care le pot oferi turiştilor intimitatea şi siguranţa de care au nevoie, sunt din ce în ce mai căutate de români. Cabanele şi pensiunile din destinaţii ascunse, mai puţin aglomerate, au devenit mult mai populare în perioada Covid, fiind soluţia perfectă pentru cei care îşi doresc să se bucure de o vacanţă relaxată într-un loc izolat, cât mai departe de mulţimi şi de aglomeraţie.Practic, în România, ponderea hotelurilor a scăzut de la 26% în 2019 la 24% în 2020, în timp ce ponderea rezervărilor non-hoteliere a crescut de la 20% la 24%. Segmentul non-hotelier include apartamente, vile şi case de vară. Deşi diferenţele nu par semnificative la prima vedere, cifrele arată că numărul rezervărilor la hoteluri va stagna, în timp ce numărul rezervărilor la unităţi de cazare mai mici va avea o creştere bruscă, precizează realizatorii documentului citat.Cercetarea a analizat şi opinia consumatorilor privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19 luate de unităţile de cazare, acestea jucând un rol important în decizia de rezervare."Aproape toţi participanţii (98%) la studiul nostru au nevoie de flexibilitate şi de posibilitatea de a-şi schimba şederea planificată şi de a-şi anula gratuit călătoria. Deloc surprinzător, preferinţa pentru servicii suplimentare de igienă (de exemplu, dezinfectant pentru mâini, mască, mănuşi) şi condiţii de menţinere a distanţei sociale adecvate (de exemplu, capacitate redusă, mese în cameră) este, de asemenea, peste 95%", a explicat Kata Padar, senior market researcher la Nielsen IQ.Cu toate acestea, realizatorii studiului remarcă faptul că respondenţii se aşteaptă la purtarea măştii în principal de către personal în condiţiile în care aproape două treimi dintre călători precizează că nu ar rezerva cazare acolo unde masca e obligatorie şi pentru oaspeţi."Fiind o companie locală, am înţeles că piaţa din România cere o garanţie pentru măsurile Covid în numele cazărilor şi al tour-operatorilor. De aceea, am lansat pentru clienţi o secţiune de feedback specifică pandemiei pe platforma noastră, unde pot completa detalii privind gestionarea serviciilor la cazare. Aceste recenzii, împreună cu noile verificări manuale ale calităţii ofertelor partenerilor noştri de cazare s-au dovedit a fi foarte importante, nu numai pentru luarea deciziilor, ci şi pentru setarea corectă a aşteptărilor, scăzând astfel incertitudinea turiştilor. 87% dintre ofertele noastre au fost puse la dispoziţia clienţilor noştri cu politică de anulare gratuită", a declarat Ferenc Rigo, managing director pentru Travelminit.ro.Orientarea către mediul şi platformele online a fost vizibilă şi în industria turismului. Mai mult de 3/4 dintre respondenţi caută acum informaţii despre cazări şi oportunităţi de călătorie pe site-urile de rezervări online. În plus, la mare căutare vor fi şi cazările din străinătate cu pachet wellness inclus, pe când intenţia de a călători în ţară a crescut cu 30% în cazul drumeţiilor, 16% pentru deplasări în scopuri de afaceri şi 14% pentru diverse programe."Furnizorii de cazare au anticipat această schimbare. În perioada de izolare, Travelminit a reuşit să-şi dubleze contractele cu furnizori independenţi de apartamente, case de oaspeţi sau pensiuni. Au fost deja contractate 3000 de noi înregistrări cu anulări gratuite sau modificări flexibile ale rezervărilor. Astfel, am reuşit să evităm intrarea angajaţilor noştri în şomaj tehnic, în ciuda închiderii turismului, şi să ne pregătim pentru perioada de după ridicarea restricţiilor", a adăugat Ferenc Rigo.Potrivit comunicatului, o caracteristică specială a regiunii Europei Centrale şi de Est este sprijinul oferit de stat pentru susţinerea turismului intern, care, mai ales în ultimii doi ani, pe fondul incertitudinii călătoriilor internaţionale, s-a bucurat de o creştere exponenţială în România. Această creştere a fost stimulată şi de opţiunea plăţii cu tichete de vacanţă, introdusă de Guvernul român încă din 2017. Astfel, milioane de angajaţi au beneficiat de acest stimulent financiar, care le-a dat ocazia să rezerve unităţi de cazare superioare, hoteluri sau pensiuni premium, plătind o diferenţă mai mică pentru a avea acces la servicii superioare, precizează reprezentanţii Travelminit.ro.Potrivit cercetării efectuate de Szallas Group şi Nielsen IQ, românii doresc să călătorească în continuare în scop recreativ, însă, ca urmare a izbucnirii pandemiei, cu 20% mai mulţi respondenţi au afirmat că au ales destinaţii interne în 2021 comparativ cu alţi ani. Totodată, studiul relevă o creştere semnificativă a călătoriilor cu maşina personală nu numai în România, ci şi în regiunea Europei Centrale şi de Est, ţinând cont de faptul că 96% dintre respondenţi preferă, în general, să călătorească cu propriile lor maşini.În prezent, la fel ca până acum, călătorii ţin cont de aceleaşi 3 aspecte esenţiale atunci când rezervă cazări atât în ţară, cât şi în străinătate. În topul factorilor în funcţie de care iau decizia de rezervare se află locul cazării, cât de apropiată sau depărtată este de atracţiile de care sunt interesaţi, preţul pe noapte şi nota de evaluare a cazării acordată de alţi turişti.De asemenea, se prefigurează o creştere a călătoriilor internaţionale în următorii 2-3 ani. Conform studiului, în viitor, românii îşi doresc să călătorească de două ori mai des decât în vremurile pre-Covid, în special în regiunea Europei Centrale şi de Est, inclusiv în ţări precum Ungaria, Croaţia şi Bulgaria. Până în prezent, doar 26% dintre români mergeau o dată pe an în vacanţă."Observăm o tendinţă în toate ţările, nu doar pe piaţa românească, potrivit căreia rolul proximităţii geografice şi culturale va creşte tot mai mult şi va deveni din ce în ce mai valoros pentru călători. Regiunea Europei Centrale şi de Est oferă o ofertă turistică deosebit de variată, cu obiectivele sale naturale şi istorice atractive, unice în lume", a menţionat Kata Padar.Pe de altă parte, potrivit studiului, pandemia a facilitat digitalizarea operatorilor de turism. Având în vedere că aproape toate procesele se întâmplă acum în online, atât furnizorii de cazare, cât şi clienţii care doresc să călătorească au investit în platformele, aplicaţiile şi abilităţile lor digitale.Acest trend este unul ascendent şi va continua să dezvolte industria turistică din România, să le ofere mai multe oportunităţi călătorilor, se mai arată în cercetare.Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România care acceptă şi plata prin vouchere de vacanţă. Oferta Travelminit.ro conţine peste 8000 de proprietăţi din România, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeţi, cabane şi campinguri din toate regiunile ţării. Platforma a înregistrat peste 620.000 de înnoptări în 2019 şi o valoare totală a rezervărilor de 13 milioane de euro.Cercetarea realizată de Szallas Group a implicat un total de peste 6.000 de persoane. Chestionarul, munca de teren şi analizele datelor au fost pregătite de compania globală de cercetare de piaţă Nielsen IQ. Eşantionul este format din respondenţi care s-au abonat anterior la buletinul informativ al produselor Szallas Group, fiind reprezentativ pentru un public alcătuit din călători interesaţi de evoluţia turismului.Szallas Group gestionează platforme digitale de călătorii din Ungaria, Republica Cehă, România şi Polonia. Cu cele 12 produse de călătorie online, peste 80.000 de parteneri de cazare la care se pot face rezervări şi o echipă de peste 350 de oameni, compania îşi propune să ofere cea mai simplă şi mai ieftină experienţă de rezervare naţională şi regională pentru 85 de milioane de persoane din regiunea ECE. Cifra de afaceri a grupului Szallas a depăşit 150 de milioane de euro în 2021.