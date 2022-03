SUA acuză Mexicul că a trecut de partea Rusiei: E un cuib de spioni ruși/ Președintele Andres Lopez Obrador: Nu suntem o coloniei a SUA, a Chinei sau a Rusiei

În Mexic se află cel mai mare număr de spioni ruşi din lume în aceste vremuri de război în Ucraina, a denunţat un ofiţer american cu rang înalt, declaraţie nici confirmată, nici infirmată vineri de preşedintele mexican din stânga naţionalistă, scrie AFP preluat de agerpres.

"Sunt actori care sunt foarte agresivi şi activi" în America de Nord, "inclusiv în Bahamas şi Mexic", a declarat joi generalul Glen VanHerck, comandantul-şef al regiunii militare care acoperă Statele Unite, Canada, Mexicul şi Bahamas. El a citat China şi Rusia.



"Aş dori să subliniez că cea mai mare parte a membrilor GRU (spionajul militar rus) din lume se află în prezent în Mexic. Este vorba de personalul din serviciile ruseşti de informaţii", a adăugat el în cursul unei audieri în faţa Senatului SUA.



Spionii ruşi din Mexic "se uită îndeaproape" la posibilitatea de a exercita "influenţă" în această regiune în detrimentul Statelor Unite, potrivit generalului VanHerck.

In today's testimony to the SASC, Gen VanHerck highlighted the multiple simultaneous challenges @NORADCommand & USNORTHCOM face from strategic competitors who have openly declared their intent to hold our homelands at risk in an effort to advance their own interests. pic.twitter.com/6neoRxdv4S