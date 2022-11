SUA | Black Friday nu a avut succes în magazinele din marile oraşe

Un număr mic de consumatori obosiţi de inflaţie au căutat oferte de Black Friday la magazinele din marile oraşe, inclusiv New York, Los Angeles, Chicago şi alte locaţii, marcând începutul unui nou sezon al cumpărăturilor de sărbători din SUA, crucial pentru comercianţii cu amănuntul într-un mediu economic incert. În schimb, vânzările online au atins un record de 9,12 miliarde de dolari, transmite Reuters, citat de news.ro.

Mulţi cumpărători care şi-au deschis portofelul au spus că achiziţiile lor au fost strategice, nu impulsive sau.

”Am aşteptat reduceri”, a spus Tulio Rose, în vârstă de 28 de ani, care şi-a luat un televizor cu ecran mare de la un magazin Best Buy din Los Angeles, în timp ce făcea cumpărături cu Barnisha Nill, în vârstă de 35 de ani. Cei doi au economisit aproximativ 500 de dolari la un televizor Samsung cu un ecran de 85 de inci (2,16 metri) pentru noul lor apartament.

Aproximativ 166 de milioane de oameni plănuiau să facă cumpărături începând de la sărbătoarea de joi pentru Ziua Recunoştinţei şi până la următoarea zi de luni, supranumită ”Cyber Monday", când sunt oferite reduceri la cumpărăturile online, potrivit Federaţiei Naţională pentru Retail, cu aproape 8 milioane mai mult decât anul trecut.

Dar cu ploi sporadice în unele părţi ale ţării, magazinele au fost mai puţin aglomerate decât de obicei de Black Friday.

"De obicei, în această perioadă a anului, te chinui să găseşti parcare. Anul acesta, nu am avut nicio problemă în obţinerea unui loc de parcare", a declarat Marshal Cohen, consilier şef al NPD Group Inc.

"Au loc o mulţime de cumpărături online, toată lumea caută doar să obţină ceea ce are nevoie. Nu există niciun sentiment de urgenţă", a adăugat Cohen, pe baza verificărilor sale din magazinele din New York, New Jersey, Maryland şi Virginia.

La mall-ul American Dream din East Rutherford, New Jersey, nu existau cozi în afara magazinelor. Un angajat al Toys 'R' Us împărţea pliante cu o listă cu promoţiile ”door buster” de Vinerea Neagră.

Cei care au ajuns la mall au fost surprinşi de oferte. "Sunt o mulţime de oferte care nu au fost promovate.

La unele dintre magazine am primit 50% reducere la tot ce am cumpărat", a spus Christine Chavez, 45 de ani. Ea a adăugat că ea face în primul rând cumpărături pentru cadouri şi că a luat articole de la Victoria Secret şi Torrid. ”Am ezitat să vin la mall şi trebuie să spun că sunt plăcut surprinsă”, a adăugat Chavez.

Mulţi cumpărători care căutau cele mai recente telefoane de ultimă generaţie de la Apple s-au întors cu mâinile goale din magazinele sale, în timp ce compania de tehnologie se luptă cu probleme de producţie în China.

Cheltuielile online au crescut cu 2,3% de Black Friday, a declarat Adobe, filiala de date şi perspective a Adobe Inc, datorită consumatorilor care au aşteptat reducerile de sărbători, în ciuda ofertelor care au început încă din octombrie.

Adobe Analytics, care măsoară comerţul electronic prin analizarea tranzacţiilor de pe site-uri web, are acces la date care acoperă achiziţiile la 85% din primii 100 de comercianţi cu amănuntul pe internet din Statele Unite.

Compania a estimat că vânzările de Black Friday vor creşte cu 1%. Adobe se aşteaptă ca Cyber Monday să fie din nou cea mai mare zi de cumpărături online din sezon, generând cheltuieli de 11,2 miliarde de dolari.