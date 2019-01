SUA e gata de invazia Venezuelei? `5.000 de soldaţi în Columbia`, arată notițele lui John Bolton, consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump

Consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump, John Bolton, nu a fost atent luni să-şi ascundă notele când a venit să răspundă la întrebările jurnaliştilor în sala de presă a Casei Albe, relatează AFP, preluat de agerpres.

Vezi și: Klaus Iohannis iese la ATAC: compară PSD-ul cu partidul nazist din Germania lui Hitler /VIDEO



În plină criză cu Venezuela, un rând scris în partea de sus a blocnotesului pe care îl ţinea în mână a atras atenţia: "5.000 de soldaţi în Columbia", se poate citi privind de aproape fotografiile din timpul briefingului de presă.



Solicitat de AFP în legătură cu semnificaţia acestei însemnări, un responsabil american a afirmat că nu dispune de informaţii care să acrediteze această cifră.



Întrebat în cursul briefingului despre o eventuală intervenţie militară în Venezuela, John Bolton a reafirmat, cum a făcut preşedintele Donald Trump săptămâna trecută, că "toate opţiunile" sunt pe masă.



Statele Unite au mărit presiunea asupra regimului condus de Nicolas Maduro anunţând sancţiuni împotriva companiei naţionale a petrolului din Venezuela, PDVSA, şi lansând un apel armatei să accepte transferul paşnic al puterii către opozantul Juan Guaido.

John Bolton's notes may have revealed possible military plans for Venezuela https://t.co/NaZ5dx2G2w pic.twitter.com/IArmAULx63