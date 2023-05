SUA îngroapă Ucraina: NY Times acuză că ucrainenii au fost în spatele atacului cu drone de la Kremlin

Atacul cu drone asupra Kremlinului din această lună a fost probabil orchestrat de una dintre unităţile speciale de informaţii militare ale Ucrainei, informează New York Times, citând evaluări ale agenţiilor de spionaj americane, potrivit Reuters.

Ziarul mai scrie că atacul pare să fi făcut parte dintr-o serie de operaţiuni sub acoperire care i-au făcut pe oficialii din SUA, cel mai mare furnizor de echipament militar al Ucrainei, să se simtă inconfortabil.

Evaluarea americană se bazează pe comunicaţii interceptate ruse şi ucrainene, scrie ziarul.

SUA au interceptat conversaţii ucrainene în care oficiali afirmau că ei cred că ţara lor este responsabilă pentru atac, precum şi comunicaţii ruseşti care indicau că nu este genul de operaţiune sub steag fals orchestrată de Rusia, adaugă sursa citată.

Oficiali americani au afirmat că nu cred că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi dă acordul pentru toate operaţiunile sub acoperire, potrivit New York Times. Este neclar în ce măsură are cunoştinţă de astfel de operaţiuni în avans, au mai afirmat aceşti oficiali.

Rusia a acuzat Ucraina de tentativă de a-l ucide pe preşedintele rus Vladimir Putin în acest atac. Preşedintele Zelenski a negat cu promptitudine orice implicare ucraineană.

Kremlinul a afirmat că SUA se află în spatele atacului cu drone, o acuzaţie despre care Washingtonul susţine că este ridicolă.