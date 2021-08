SUA ripostează: Atac asupra militanților ISIS din Kabul/ VIDEO

Statele Unite au efectuat un atac militar duminică la Kabul, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani.

Oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că atacul i-a vizat pe militanții suspectați de legături ISIS-K, adăugând că este vorba despre informații inițiale care s-ar putea schimba.

Nu este sigur deocamdată că atacul SUA în Kabul are legătură cu imobilul rezidențial din zona aeroportului din Kabul care a fost lovit de o rachetă. Cel mai probabil însă este vorba despre același atac.

Talibanii susțin că atacul a vizat un atentator sinucigaș care dorea să atace aeroportul din Kabul.

Amintim că o nouă explozie a avut loc în apropierea aeroportului din Kabul, anunță diverse canale de social media și presa internațională. Martori din zonă au declarat că explozia pare să fi fost rezultatul unui atac cu rachetă. Fotografiile și videoclipurile de pe rețelele socialearată fumul care se ridică dintr-o zonă din vecinătatea aeroportului.

În urma atacului, două persoane ar fi decedat, inclusiv un copil, și alte trei persoane ar fi fost rănite.

După atacul de joi, revendicat de gruparea Statul Islamic din provincia Khorosan (ISIS-K), preşedintele american Joe Biden, care a prevăzut retragerea trupelor SUA până la 31 august, a atras atenţia că un nou atac iminent este "extrem de probabil".

Aproape 200 de persoane au murit în atentatul dublu de joi, inclusiv 13 militari americani.

