Sub Înaltul Patronaj al Casei Regale, cea de-a XVI-a ediție a Concursului Național de Creație pentru Muzici Militare 'Iosif Ivanovici' și-a anunțat câștigătorii

Ca de obicei, luna mai este luna regalității, în România. Nu doar datorită zilei de 10 mai, una cu însemnătate decisivă în istoria țării, ci și pentru că, de 16 ani încoace, sub Înaltul Patronaj al Casei Regale are loc gala premiilor Concursului Național de Creație pentru Muzici Militare “Iosif Ivanovici”.

La ediția din acest an, cea de-a XVI-a, concertul de înaltă ținută a avut loc sub cupola Ateneului Român, prima scenă a țării. Concertul de gală a fost susținut de Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, sub conducerea muzicală a colonelului Aurel Gheorghiță, dirijor și inspector general al muzicilor militare, și cu participarea sopranei Elena Dincă-Velica și a tenorului Daniel Stoica.

Printre piesele interpretate în concert s-au numărat valsul “Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici și Imnul Regal al României. Gala a fost deschisă cu imnul ”Deșteaptă-te, române”. Corul Liceului de Muzică ”Dinu Lipatti” a interpretat și el trei piese.

”Începând din acest an, 10 Mai este sărbătorită ca Ziua Independenței Naționale a României, urmare a adoptării de către Parlament a Legii nr. 189 din 8 iulie 2021.

Multe dintre compozițiile semnate Iosif Ivanovici au fost auzite și la Peleș, ultima dintre acestea - ”Farmecul Peleșului”- a fost interpretată în primă audiție, la pian, anul trecut în sala de muzică a castelului de solista Karina Șabac, având asistența foștilor ei profesori din cadrul Universității Naționale de Muzică din București.

Vă rog să primiți gândurile noastre cele mai alese, împreună cu urări de bine și sănătate.

Fie ca muzica dumneavoastră să ne însoțească mulți ani înainte, să ne facă pe toți mai buni și mai încrezători în viitorul nostru.”, a declarat Ion Tucă, Director al Administrației Proprietăților Regale.

Premiul I la aranjament orchestrație a fost obținut de către Fănel Constantin, în timp ce Marele Premiul și Premiul I la secțiunea compoziție a revenit compozitorului Alexandru Butnariu, care a primit și 2.200 de lei.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Române, Alteța Sa Regală Principele Radu, ASR Principesa Sofia și Ion Tucă au primit diplome de excelență din partea Orchestrei Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale

Familia Regală a României sprijină Concursului Național de Creație pentru Muzici Militare “Iosif Ivanovici” încă de la înființare, precum și Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, un serviciu din cadrul Ministerului Apărării Naționale, strâns legat istoric de Familia Regală a României.