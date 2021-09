Subcarpaţi, Alternosfera, Cargo, Robin and the Backstabbers, Coma și Byron, la Festivalul Danube Rock Sounds

Un număr de 15 trupe din line-up, printre care Subcarpaţi, Alternosfera, Cargo, Robin and the Backstabbers şi Coma şi byron, participă între 17 şi 19 septembrie pe Plaja Dunărea la Festivalul Danube Rock Sounds, organizat de Primăria municipiului Galaţi şi Teatrul Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard", informează, joi, Biroul de presă al instituţiei.

Potrivit sursei citate, Primăria municipiului Galaţi a alocat 500.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment, aflat la a şaptea ediţie.

În cele trei zile de festival spectacolele vor începe de la ora 17,30.Vineri, vor concerta Jurjak, Via Dacă, TMM, Robin and the Backstabbers, Cargo, iar sâmbătă, Over, E.M.I.L, Cuibul, Lupii lui Calancea şi Alternosfera. Duminică, se vor afla pe scenă Florin Chiriac and the Hippie Band, Toulouse Lautrec, byron, Coma, Subcarpaţi, conform agerpres.Conform normelor în vigoare, accesul la festival va fi permis exclusiv persoanelor vaccinate cu ambele doze care au împlinit 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare anti COVID-19, sau persoanelor care prezintă dovada unui test RT-PCR Negativ efectuat în urmă cu maxim 72 ore sau test Antigen Rapid efectuat în urmă cu maxim 48 de ore, sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare, test care să dovedească prezenţa anticorpilor efectuat cu maxim 14 zile anterior evenimentului). Organizatorii sunt obligaţi să verifice aceste documente la acces. Copiii sub 18 ani sunt exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale.Pentru publicul care trebuie să facă dovada unui test negativ, va fi amplasat un cort de testare la intrarea în festival. Preţul unui test antigen va fi de 35 de lei, iar valabilitatea acestuia este de 48 de ore.Biletele la festival au preţul de 108 lei (abonament), 54 lei (bilet pe zi - preţ întreg) şi 32,40 lei (bilet pe zi - preţ redus) şi se pot achiziţiona de la Casa de bilete a Teatrului Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard".