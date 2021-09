Subprefectul Capitalei, despre Festivalul Enescu: Rămâne ca organizatorul să decidă soluţia prin care va stabili care sunt cei 5% care rămân afară

Subprefectul Capitalei, care a preluat atribuţiile de prefect, Florela-Antonela Ghiţă, afirmă că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat Prefectura că nu va permite derogări de la respectarea normelor legale privind organizarea de spectacole, după ce organizatorii festivalului George Enescu au anunţat că au vândut bilete pentru 75% din capacitatea sălii Ateneului Român, iar legea prevede că sălile pot fi umplute la o capacitate de 70%. În aceste condiţii, Prefectura nu admite excepţii. Organizatorii Festivalului ”George Enescu” au transmis, la solicitarea News.ro, că cifra de 75% transmisă Prefecturii este o eroare, cifra reală fiind 70%, şi că, pentru evenimentele din cadrul festivalului, condiţiile sunt mai restrictive comparativ cu normele în vigoare, conform news.ro

UPDATE - ”Festivalul Enescu vinde bilete în limita maximă de 70% din sala la Ateneu şi la Auditorium, şi în limita a 50% din sala la Sala Palatului. La Ateneu şi la Auditorium cerem inclusiv prezentarea certificatului verde pentru acces. Deci condiţiile sunt mai restrictive la Festivalul Enescu, comparativ cu normele în vigoare. Doamna subprefect se referă la o adresa a noastră, care, din păcate, a cuprins o greşeală de redactare - referinţă la un grad de ocupare de 75% din capacitatea Ateneului şi a Sălii Auditorium, în loc de 70%. Vom trimite o nouă adresă ca să corectăm acea eroare de redactare, pentru care ne cerem scuze. La Sala Radio avem acces în limita a 50%, dar am vândut în limita a maxim 20-30%, iar la Auditorium, mult sub 50%. Doar pentru concertul de mâine al lui Avishai Cohen am făcut o excepţie de 70%, pentru că a fost cerere foarte mare. Măştile sunt obligatorii şi le şi oferim la intrare spectatorilor care nu au una”, au transmis pentru News.ro organizatorii Festivalului ”Geroge Enescu”.

ŞTIREA INIŢIALĂ - „Am luat legătura şi cu domnul secretar de stat Raed Arafat, care mi-a confirmat că au o solicitare identică. Practic, de mâine, capacitatea de ocupare a unei săli de concerte, spectacole, gen Auditorium, Radio, Ateneul Român unde se desfăşoară evenimentul George Enescu, că despre festival vorbim, ar însemna ocuparea a 70% în interior. Dumnealor au spus că au vândut bilete pentru un grad de ocupare de 75%, impunând la vânzarea biletelor condiţia să fie vaccinate persoanele sau să prezinte un test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore, condiţiile cunoscute. Domnul secretar de stat a spus că răspunsul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă va fi că nu se permite derogarea de la normele legale, astfel că nici noi nu am preluat o exceptare în acest sens. Nu se va permite accesul în sală peste 70%. Rămâne ca organizatorul să stabilească soluţia prin care va stabili care sunt cei 5% care rămân afară. Oricum norma astăzi spune că doar 70% se poate permite accesul”, a declarat Ghiţă.

Întrebată dacă sunt şi alte evenimente în aceeaşi situaţie, prefectul Florela-Antonela Ghiţă a răspuns negativ. Ea a arătat că există evenimente organizate în aer liber, unde accesul va fi permis în condiţiile legii.