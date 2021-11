Subscrieri de aproape 100 mil. lei în trei zile ale ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis

Circa 95 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice în primele trei zile ale ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis, ediţia a şasea, pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte dobânzi de până la 4,6% pe an, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar preluat de mediafax.

Aproximativ 73 mil. lei au fost subscrişi pe tranşa în lei, cu scadenţa de 1 an şi cu o dobândă de 4% pe an, alte 12 mil. lei pe tranşa în lei cu scadenţa de 3 ani şi cu o dobândă de 4,6% pe an şi 10 mil. lei în euro la o dobândă de 1,8% pe an.

Din 18 noiembrie 2021 şi până pe 10 decembrie 2021, Ministerul Finanţelor revine la Bursa de la Bucureşti prin vânzarea de titluri de stat Fidelis către micii investitori, într-o finanţare intermediată de BT Capital Partners, BRD şi BCR.