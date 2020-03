Suceava - Primăria a achiziţionat pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă un aparat de testare SARS-CoV-2

Municipalitatea suceveană a achiziţionat un aparat de testare pentru noul coronavirus, produs în Coreea de Sud, a anunţat joi primarul Ion Lungu potrivit Agerpres.

"Astăzi am semnat un contract cu firma Praxis Medica din Iaşi pentru aducerea unui aparat de testare pentru noul coronavirus, tip PCR. Valoarea contractului cu echipamentele necesare ajunge la suma de 429.158,82 de lei. Am achitat astăzi avansul, în sumă de 299.122,57 de lei, conform ordinului de plată anexat. În urma discuţiei avute cu noul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, doctorul Florin Filip, s-a dat undă verde pentru montarea aparatului de testare la spital. Perioada de livrare prevăzută în contract este de 14 zile, dar am primit promisiunea din partea vânzătorului că va face tot posibilul pentru a livra comanda într-o săptămână. Prin aducerea acestui aparat la Suceava dorim să testăm cu prioritate cadrele medicale, persoanele care prezintă suspiciune de infectare cu noul coronavirus şi nu numai'', a spus Lungu.