Sudul Australiei, afectat de incendii violente de vegetație

O mie de pompieri australieni au fost mobilizaţi, luni, pentru stingerea a cel puţin zece incendii de pădure care au izbucnit în sudul continentului afectat de cea mai călduroasă vară de la începutul înregistrărilor meteorologice, relatează AFP preluată de Agerpres

Valul de caniculă nu s-a încheiat, unele zone fiind sufocate în acest weekend de temperaturile care au depăşit 40 de grade Celsius.Mii de persoane au fost nevoite să evacueze mai multe zone din statul Victoria din cauza incendiilor.Un fulger a fost cel care a declanşat la sfârşitul săptămânii trecute cel mai important incendiu din statul Victoria, în Parcul Naţional Bunyip, unde au fost mistuite 6.000 de hectare.Imaginile aeriene au relevat amploarea pagubelor.Un viticultor din regiune a relatat că a asistat neputincios la distrugerea domeniului, imaginile fiind surprinse de o echipă de televiziune. ''Am văzut la televizor cum uşile de la pivniţă, restaurantul şi casa de lângă cabana noastră au explodat", a declarat sâmbătă pentru Melbourne The Age proprietarul care a fugit împreună cu familia. "Aşa am aflat că domeniul a ars'', a explicat Andrew Clarke.''Am pierdut totul. Am pierdut mijloacele noastre de trai. Am plantat cu mâna mea viţa şi am făcut prima recoltă în 1979", a adăugat proprietarul.Un responsabil din cadrul protecţiei civile din statul Victoria, Andrew Crisp, a declarat că această criză nu s-a încheiat, cu toate că scăderea valorilor de temperatură, înregistrată luni, a venit în ajutorul pompierilor epuizaţi. ''Încă nu s-a rezolvat problema'', a afirmat el.Guvernul a anunţat joi că Australia s-a confruntat între lunile decembrie şi februarie cu cea mai călduroasă vară de la începutul înregistrării valorilor de temperatură şi a indicat că prognozele nu indică nimic bun pentru toamna australă.Biroul de meteorologie australian a anunţat anterior că în ianuarie a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată, cu o temperatură medie de peste 30 de grade Celsius consemnată pentru prima dată pe continent în prima lună a anului.Autorităţile au pus această situaţie pe seama condiţiilor speciale din Oceanul Indian şi Oceanul Pacific şi au adăugat că tendinţele pe termen lung asociate încălzirii globale au şi ele un cuvânt de spus.