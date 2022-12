Suma amețitoare oferită lui Messi pentru bisht-ul purtat la Cupa Mondială: un milion de dolari

Lui Lionel Messi i s-a oferit 1 milion de dolari pentru bisht-ul pe care l-a purtat în timpul ceremoniei de acordare a trofeului după finala Cupei Mondiale. Suma amețitoare a fost propusă de Ahmed Al Barwani, avocat și membru al parlamentului din Oman.

Ahmed Al Barwani speră să păstreze acest articol de îmbrăcăminte în Orientul Mijlociu. Emirul Qatarului și președintele FIFA, Gianni Infantino, l-au îmbrăcat pe căpitanul Argentinei în momentul în care a primit Cupa Mondială.

Având în vedere că haina a fost purtată de jucătorul pe care mulți îl consideră cel mai mare fotbalist din toate timpurile, parlamentarul din Oman a lansat încă de pe acum o ofertă pentru a o recupera de la jucătorul de 35 de ani.

El a declarat pe Twitter : "Din partea Sultanatului Oman vă felicit pentru câștigarea Cupei Mondiale Qatar 2022 ... bisht-ul arab, un simbol al cavalerismului și înțelepciunii. Îți ofer un milion de dolari în schimbul acestui bisht".

Messi a primit asigurări că acest veșmânt, care este purtat la sărbători, nu va fi folosit, ci va fi expus la vedere. "Va fi expus pentru a comemora acel moment de mândrie și pentru a ne ajuta să îl retrăim și, de asemenea, pentru a ne reaminti că putem realiza orice", a susținut parlamentarul.

Al Barwani a mai declarat pentru publicația din Orientul Mijlociu The National, citat de The Mirror : "Am fost pe stadion și am urmărit în direct acel moment când Emirul Qatarului i-a dat lui Messi bisht-ul. Acest moment a spus lumii că suntem aici și aceasta este cultura noastră, vă rog să o cunoașteți bine. Acest turneu a fost o sursă de mândrie și a evidențiat fapte importante despre cum nu am uitat de Palestina și despre faptul că arabii sunt uniți."

Croitorul Muhammad Abdullah Al-Salem, stabilit în Qatar, a fost responsabil pentru confecționarea articolului de îmbrăcăminte, care ar fi costat 1.650 de lire sterline. El a declarat: "Am fost surprins că bisht-ul pe care l-a purtat Messi era din magazinul nostru și m-am simțit mândru când am aflat că magazinul nostru a fost prima alegere a oficialilor pentru a fabrica acest bisht."

Decizia de a-l îmbrăca pe Messi în bisht s-a dovedit cu siguranță controversată, părerile oamenilor de fotbal și a fanilor fiind împărțite cu privire la oportunitatea și motivația acestui gest.