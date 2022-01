SUMĂ FABULOASĂ The Mail on Sunday îi va plăti ducesei de Sussex 1 milion de lire sterline pentru încălcarea dreptului la viaţă

The Mail on Sunday îi va plăti ducesei de Sussex 1 milion de lire sterline pentru încălcarea dreptului la viaţă privată prin publicarea unei scrisori pe care i-a trimis-o tatălui ei, scrie The Guardian. Suma a fost stabilită în documente judecătoreşti care confirmă, de asemenea, în mod oficial că ziarul - şi site-ul său partener MailOnline - a acceptat înfrângerea şi nu va face apel la Curtea Supremă. De asemenea, trustul va plăti o sumă nespecificată pentru încălcarea drepturilor de autor ale lui Meghan prin publicarea unor fragmente mai mari din scrisoare.

Mark Stephens, un avocat specializat în probleme mass-media, a afirmat că înţelegerea pentru aspectul confidenţial arată o slăbiciune în acest aspect al cazului lui Meghan: „În mod normal, pentru astfel de încălcări ale vieţii private te aştepţi la sume între 75.000 şi 125.000 de lire sterline”. Editorul ziarului a fost de asemenea de acord să plătească o sumă confidenţială drept despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor. The Mail on Sunday trebuie să acopere o parte substanţială din costurile de judecată ale lui Meghan, care ar putea depăşi un milion de lire sterline.

Ducesa a spus întotdeauna că lupta ei juridică timp de trei ani împotriva Associated Newspapers, editorul Mail on Sunday şi al site-ului MailOnline, a fost mai mult despre principii decât despre bani. Tabloidul The Mail on Sunday a foat obligat să publice pe 26 decembrie, pe prima pagină, decizia Curţii după ce a pierdut la începutul lunii procesul intentat de Meghan Markle, soţia prinţului Harry.

Fosta actriţă americană a reproşat Associated Newspapers că i-a afectat viaţa privată publicând fragmente dintr-o scrisoare adresată în august 2018 tatălui ei Thomas Markle, 76 de ani, cu care nu are o relaţie apropiată. În această scrisoare, publicată în 2018 (puţin după căsătoria cu prinţul Harry), ea îi cerea să nu mai mintă presa cu privire la relaţia lor destrămată.