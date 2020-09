Summitul G20 organizat de Arabia Saudită se va desfășura online

Arabia Saudită va organiza online summitul G20 programat în perioada 21-22 noiembrie şi nu în capitala saudită Riad, a anunţat luni regatul saudit, relatează dpa potrivit Agerpres.

Arabia Saudită deţine în prezent preşedinţia G20.Organizatorii summitului au declarat că intenţionează să se bazeze pe succesul summitului special G20 care a avut loc în mediul virtual la sfârşitul lunii martie şi pe rezultatele a peste 100 de grupuri de lucru şi reuniuni ministeriale online.Summitul cu mottoul "Realizing the opportunities of the 21st century for all" (Realizarea oportunităţilor secolului al XXI-lea pentru toţi) se va concentra pe protejarea vieţilor şi pe restimularea creşterii economice.Membrii G20, dintre care fac parte Uniunea Europeană, SUA, China şi Rusia, reprezintă peste 80% din Produsul Intern Brut (PIB) al lumii şi aproape două treimi din populaţia acesteia.G20 reuneşte lideri atât ai ţărilor dezvoltate, cât şi pe cei ai ţărilor în curs de dezvoltare de pe fiecare continent.Arabia Saudită a declarat că G20 conduce lupta împotriva pandemiei de COVID-19 şi ia măsuri rapide şi fără precedent pentru protejarea vieţilor, a mijloacelor de trai şi a celor mai vulnerabili.Prin preşedinţia de un an a G20, Arabia Saudită doreşte să se concentreze pe probleme precum protejarea femeilor şi a mediului înconjurător. Reuniunea de la Riad, iniţial planificată prin prezenţa fizică a participanţilor, ar fi fost primul summit G20 organizat în lumea arabă.