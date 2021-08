Şumudică, înaintea returului cu Young Boys Berna: Nu am venit să ne predăm, să bag autobaza în poartă

Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că echipa CFR Cluj nu se va preda la meciul cu Young Boys Berna şi nu va băga "autobaza în poartă" la manşa secundă din turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

"Probabil că voi juca tot cu trei fundaşi centrali. Avem arbitri din Turcia şi aşa am jucat acolo. Meciul practic începe de la 0-0, golul din deplasare nu mai contează, poate ajungem la lovituri de departajare. Trebuie să fim precauţi, dar nu am venit să ne predăm, să bag autobaza în poartă. Dacă nu punem probleme, va fi greu să pleci cu un rezultat pozitiv. Cred că şansele sunt la 60-40 pentru ei. Am venit să luptăm până la ultima picătură de sudoare, să dăm tot ce e mai bun. Cred că veţi vedea un CFR care îşi va vinde foarte scump pielea. Ne stă la îndemână să ajungem în play-off de Champions League. Mâine sper să vedeţi nişte eroi, în sensul bun, le-am spus că la fotbal nu a murit nimeni din cauza efortului, le-am spus că le dau şi măşti de oxigen dacă e nevoie, vreau să iasă de pe teren cu fruntea sus", a declarat Şumudică, într-o conferinţă de presă.

Căpitanul Mario Camora a afirmat că jucătorii de la CFR Cluj trebuie să fie mai agresivi decât cei de la Young Boys Berna. "Noi am vrut să conservăm rezultatul, Mister nu ne-a spus să ne retragem, cred că inconştient am făcut un pas înapoi. Mâine e o finală, vrem să dăm tot şi să câştigăm. Young Boys este o echipă omogenă, joacă de trei ani împreună, e o echipă agresivă, care face un presing agresiv, trebuie să fim peste ei ca agresivitate în teren", a subliniat Camora.

Meciul Young Boys Berna - CFR Cluj, programat, marţi, de la ora 21.30, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Turcia, avându-l la centru pe Cuneyt Cakîr.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.