Sunt aici ca să învăţ, a spus Eduardo Camavinga la prezentarea sa la Real Madrid

"Sunt aici ca să învăţ" de la "experienţa şi longevitatea" lui Toni Kroos, Casemiro şi Luka Modric, a declarat miercuri tânărul fotbalist francez Eduardo Camavinga la conferinţa sa de prezentare la Real Madrid, transmite AFP.

"Este una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea, şi prima mea selecţie la naţionala Franţei a stârnit multe emoţii. Da, sunt foarte fericit să fiu aici alături de aceste nume mari ale fotbalului. Este un vis, sunt foarte fericit. De când eram foarte mic, am vrut să vin la acest club, aşa că voi da totul ca să-i mulţumesc pe suporteri. Când am ştiut că voi veni, m-am gândit la toate greutăţile prin care am trecut împreună cu familia, şi să fiu astăzi aici este mai mult decât o onoare", a afirmat mijlocaşul de 18 ani.

"Când spui Real Madrid, te gândeşti la Ligile Campionilor, la Ronaldo, la Zidane, la Figo, la toate legendele care au trecut pe aici. În plus, Benzema este un idol. Îi ajută pe tineri, este apropiat de jucătorii tineri, ca Vinicius, şi în afară de asta este francez", a spus fotbalistul venit de la Rennes, informează Agerpres.

Întrebat ce rol va avea, alături de fotbalişti precum Kroos, Casemiro sau Modric, Camavinga a răspuns: "Să învăţ. După aceea, să-i arăt antrenorului că sunt aici, să dau totul la antrenament, să muncesc mult, iar după aceea să adun minute ca să încerc să joc cât mai mult. Voi învăţa din experienţa şi longevitatea lor, fiindcă e ceva timp de când ei sunt foarte sus. (...) Nu contează pe ce post mă va trimite antrenorul, voi da tot ce am mai bun pe teren. Poate că voi avea nevoie de o perioadă de adaptare, însă mă simt pregătit şi nu mă compar cu nimeni. (...) Voi juca la Real Madrid, apoi naţionala Franţei va veni de la sine, în mod firesc."

Camavinga s-a transferat la sfârşitul lui august la Real Madrid, cu care a semnat un contract valabil până în 2027.