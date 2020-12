Sunt optimist, poate singurul şi incurabil, dar am spus că această echipă poate, transmite antrenorul naționalei de handbal feminin

Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, Bogdan Burcea, a vorbit marţi, într-o conferinţă de presă, la Kolding, despre parcursul echipei de până acum, atmosfera din lot şi speranţele în continuare, la Campionatul European din Danemarca, potrivit news.ro

”Ne-am dorit mai mult, pentru moment fetele au obţinut maximum din ce se putea. De la meci la meci am făcut un pas înainte şi sper că vom putea să arătăm o altă faţă în grupa principală. Acum, cel mai important este ca fetele să se refacă, sunt fete care au jucat peste 50 de minute pe meci, contează refacerea fizică. Aşteptăm rezultatele de astăzi, din ultimele meciuri, pentru a ne face o idee clară asupra adversarelor în continuare”, a declarat Bogdan Burcea.

El a făcut referiri şi la maniera în care conduce echipa la time-out, arătând jucătoarelor mult calm. ”Am fost de la început un optimist şi am încredere în echipă. Se impune calm, dar mai departe vor fi şi momente în care să transmitem că ne puţin şi ne adjudecăm un meci, o victorie. Fetele au o atitudine exemplară, trebuie să apreciem felul în care au preluat anumite roluri şi sunt mândru de ce au realizat”.

Despre debutul său la turneul final, selecţionerul a spus că ”mă simt bine în pielea mea, ca de obicei, şi îmi dau seama de sensibilitatea acestei perioade”.

Citește și: SURSE BREAKING Ofițerul reținut de DNA Brașov era șeful BIROULUI ce ASCULTA întreg județul - Avea comportament de 'CÂRTIȚĂ' pentru beneficiari privați

”România e obişnuită cu handbal de înalt nivel, avem o echipă schimbată, o schimbare în bine. Poate nu avem de care avem nevoie pe fiecare post, vezi cazul Laurei Popa, care a trecut din inter dreapta pe extremă dreapta. O soluţie tactică, şi-a dat silinţa, plus jocul său din defensivă. Ne-am dori foarte mult să calificăm echipa în primele opt, pentru că vom putea întâlni adversari mai slab cotaţi în preliminariile Mondialelor. Şi avem datoria să încercăm să obţinem trei victorii în grupa principală de aici, pentru că atunci am mai avea un meci în plus, măcar cel de locurile 5-6. Această echipă are valoare, are viitor, iar cel mai important adversar al nostru este chiar România. Cât vom reuşi să ridicăm nivelul de joc, s-a şi întâmplat deja, ne menţinem speranţele”, consideră Bogdan Burcea.

Antrenorul României a vorbit şi despre jocul echipei, aflat în creştere, în opinia sa. ”Sunt optimist, poate singurul şi incurabil, am spus că această echipă poate. Vorbim de acel dram de noroc, de recuperări, de inspiraţie când eşti faţă în faţă cu portarul. Rezultatele nu ne ajută, dar prestaţiile echipei, jocul arătat, da, ne ajută să privim cu speranţă spre viitor”.

Întrebat despre unele decizii de arbitraj, care au lăsat loc de interpretări în unele faze de joc ale adversarelor, Bogdan Burcea a spus că ”nu ar trebui să ne intereseze”. ”Inspiraţia pe care o avem când suntem faţă în faţă cu adversarul trebuie să depăşească maniera de arbitraj. Nu cred că e normal să ne adresăm acestui segment, arbitrajul, dacă nu obţinem rezultate pozitive. A depins şi depinde totul doar de noi, iar dacă învingem în pofida acestor greşeli de arbitraj, bucuria e dublă”, a conchis Bogdan Burcea.

În privinţa situaţiei extremei Laura Moisă, carantinată de la sosirea în Danemarca, oficialii naţionalei României aşteaptă decizia EHF.

”Îmi place să stau în banca mea de obicei, sigur că sunt informat despre tot ce priveşte echipa, însă de această situaţie se ocupă doctorul echipei, care ţine legătura şi cu EHF. Sunt direct interesat, normal. Chiar am discutat astăzi despre acest lucru şi ştiu că e foarte greu să mă înâlnesc cu o astfel de bucurie (revenirea Laurei Moisă în lot - n.r.), dar până nu aflăm oficial ceva, să ne bucurăm de atitudinea acestor fete, care au arătat că nu suntem cu nimic mai prejos de adversare”, a comentat Bogdan Burcea.

Naţionala de handbal feminin a României a încheiat, luni seară, meciurile grupei D, cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia şi 20-28 cu Norvegia. Tricolorele sunt calificate în grupa principală II, pe care o vor începe, joi, cu 0 puncte în clasament. Şi Norvegia şi Germania au mers mai departe.

La finalul grupei, statisticile EHF au evidenţiat faptul că handbalista Cristina Neagu a devenit prima jucătoare care marchează 250 de goluri la o ediţie CE. Ea deţinea oricum recordul de goluri marcate, depăşit în 2018, iar înaintea meciurilor din grupa principală II a adunat 253 de goluri.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.