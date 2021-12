Suntem prea saraci sa cumparam lucruri ieftine

Asa spune un proverb romanesc vechi. Pentru ca un lucru ieftin inseamna materii prime ieftine si ca atare calitatea finala lasa de dorit.

Dar, intradevar, testele de saliva, ca si orice alt produs, au preturi in functie de caliatate. Datorita faptului ca sunt sute de producatori in lume, reglementarea calitatii se face pe baza declaratiei producatorului. Si ca atare, cea mai mare problema care apare la teste este sa ai un test care este FALS POZITIV, adica il faci, iese pozitiv si dupa incepe un calvar cu testare, DSP, carantina… deja cunoastem drumul. Dar ce te faci cand descoperi ca de fapt nu aveai nimic, ca a fost testul gresit (dupa ce te duci la PCR).

Am analizat putin ce se intampla in piata de teste. Exista 2 tari care se lupta pentru suprematia acestei piete, China si Coreea. Acelasi lucru sa intamplat si in achizitiile de teste de la ONAC. Au castigat 4.2 milioane de teste Coreene si diferenta au fost teste chinezesti, ambalate in pungute, care au venit neambalate complet. Mai mult, nici macar asa, nu au fost livrate toate (dupa cum ne spune chiar dl. Raed Arafat). Pandemia a lovit din nou Europa in Decembrie, iar preturile au crescut, pentru ca este o piata de oportunitate bazata pe cerere si oferta. Si asta inseamna ca testele nu mai au pretul care era la vremea licitatiei si nu se mai pot cumpara cu preturi mici.

Ne-am uitat putin peste piata testelor de saliva coreene, sa vedem cu cat se vand in mediu online, in Europa, 1 test ajunge sa coste 8,3 euro

https://www.schnellspucktest.at/de/shop/produkt/2/spucktest-einzeln-1-nbsp;stueck-/eine-einzelpackung-ist-fuer-den-einmaligen-gebrauch-fuer-eine-person-verwendbar.html

iar in Romania este 29.95 de lei.

https://www.emag.ro/test-rapid-covid-19-antigen-cu-saliva-ambalat-individual-pcl-uz-profesional-saliva1t/pd/DPS43KMBM/

Vorbim de un test care este pe piata europeana, in lista HSC

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/2243

si aprobat de cel mai respectat institut de cercetare din Germania, Paul Ehrlich Inisitut Germania - https://www.pei.de/EN/home/home-node.html

Mai mult de atat, pretul de achizitie al testelor din Coreea de Sud este mai mare cu pana la 100% fata de testele chinezesti pentru ca aceasta diferenta este intre produsele dintre cele 2 tari in mai toate produsele, de la electronice la masini.

Dar, din nou, conteaza mai putin aceste aspecte se pare pentru Romania. De ce? Pentru ca pretul primeaza din incercarea de a ascunde lipsa banilor din sistemul de stat. Si totusi vorbim despre copiii nostri si despre o pandemie nemiloasa!

Oare, suntem prea saraci sa cumparam lucuri ieftine? Unii ar spune ca nu...