Super Bowl 2020 a avut audiențe de 100 de milioane de oameni

Super Bowl este cea mai urmărită competiție de sport de către fanii din Statele Unite ale Americii. În fiecare an se învârt sute de milioane de dolari pentru reclamele din timpul partidei, iar presa din SUA a făcut publice câteva date.

Din estimările specialiștilor, în acest an firmele care au vrut să aibă vizibilitate la sute de milioane de telespectatori au plătit aproximativ 5.6 milioane de dolari pentru 30 de secunde. De la an la an cresc și audiențele, iar la finala Campionatului Național de Fotbal American s-au uitat, potrivit indicatorilor de măsurare a audiențelor, aproximativ 100 de milioane de oameni.

Kansas City Chiefs a câștigat, duminică, ediția cu numărul 54 a Super Bowl, după ce a învins în finala Campionatului Național de Fotbal American (NFL) formația San Francisco 49ers, scor 31-20, pe Hard Rock Stadium, din Miami.

Pentru Kansas City Chiefs a fost primul titlu Super Bowl după o pauză de jumătate de secol. De asemenea, echipa condusă de Andy Reid este prima din istoria NFL care câștigă trei jocuri din play-off după ce a fost condusă la 10 sau mai multe puncte, potrivit CNN.

