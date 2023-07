Supercupa României: Ciobotariu - Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru modul în care au respectat ceea ce am discutat

Tehnicianul echipei Sepsi, Liviu Ciobotariu, a declarat sâmbătă seară, după câştigarea Supercupei României, că este fericit şi îşi felicită jucătorii, care au depus eforturi şi au respectat ceea ce au pregătit, scrie news.ro.

“Mă bucur foarte mult. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru modul în care au respectat ceea ce am discutat. Am început cu dreptul noul sezon. Este o seară minunată pentru mine. Sunt fericit. Dar în mare parte meritul este al jucătorilor, ei au respectat ceea ce am lucrat, ceea ce ne-am propus şi au calitate, suntem omogeni. Trebuie să ne bucurăm în seara asta, după care de luni ar trebui să ne preocupe celălalt joc, cu Rapid. Am stat fizic mullt mai bine decât Farul, dar ei au avut nişte probleme şi noi am profitat de lucrul ăsta. Mă bucur că ne-a ieşit în seara asta şi am reuşit să-i facem fericiţi pe fani, care au venit de departe”, a spus Ciobotariu.

Echipa Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, sâmbătă seara, la Ploieşti, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, şi a câştigat Supercupa României, primul trofeu al noului sezon fotbalistic intern.