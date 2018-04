Surpriză de proporţii pentru fanii GreenDay! Solistul grupului a format o nouă trupă

Billie Joe Armstrong, solistul şi liderul trupei Green Day, a format o nouă trupă, The Longshot, care va lansa „curând” albumul de debut, scrie NEWS.RO, citând NME.

În mai multe mesaje publicate online, Armstrong a dezvăluit că The Longshot va lansa „Love Is For Losers”, albumul de debut, „mai devreme sau mai târziu”. „Probabil, mai curând”, a scris el.

Green Day se află, în prezent, în pauză, după ce a lansat în 2016 al 12-lea material de studio, „Revolution Road”, care reflectă climatul politic şi, în special, „teama” şi „furia” legate de candidatura lui Donald Trump la preşedinţia Statelor Unite, iar anul trecut compilaţia „God’s Favourite Band”.

În plus, grupul rock lucrează la adaptarea pentru marele ecran a albumului „American Idiot”, al şaptelea al trupei, lansat în 2004.

În 2017, Billie Joe Armstrong şi chitaristul, solistul şi cofondatorul Rancid, Tim Armstrong, au format supergrupul Armstrongs. El a mai fost membru al Pinhead Gunpowder, şi a creat proiectele The Network şi Foxboro Hottubs.

Formaţia punk rock Green Day a fost înfiinţată de Billie Joe Armstrong, în 1986, în Berkeley, California. În prezent, grupul este format din Billie Joe Armstrong (voce, chitară), Mike Dirnt (bas) şi Tre' Cool (tobe). Trupa americană a lansat, începând din 1990, un număr de 12 albume de studio, care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii, la nivel mondial, şi a câştigat cinci premii Grammy. Cel mai recent disc, „Revolution Radio”, a apărut în octombrie 2016.