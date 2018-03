Surpriză DE PROPORŢII pentru Simona Halep: Antrenorul Serenei Williams vine cu previziuni NEAŞTEPTATE

O surpriză de proporţii pentru Simona Halep vine chiar din partea antrenorului rivalei sale, Serena Williams! Patrick Mouratoglou vine cu o previziune neaşteptată şi susţine că Simona va reuşi, în cele din urmă, să spargă "blestemul" celor trei finale pierdute de Grand Slam şi este convins că va obţine curând primul ei titlu.

Francezul de 47 de ani şi-a argumentat opinia printr-o analiză a jocului constănţencei, căreia i-a găsit foarte multe plusuri, dar şi un minus.

După ce şi-a îndeplinit unul dintre obiective, obţinerea primului loc în lume, Halep aleargă şi după primul trofeu de Grand Slam, iar românca a fost încurajată de chiar de antrenorul Serenei Williams.

"Trebuie să continue să facă ceea ce face acum. Se va întâmpla cu siguranţă. Mereu e foarte aproape, lucrurile se vor întoarce în favoarea ei. A jucat un tenis foarte bun în ultimii trei ani. A fost foarte aproape de locul 1 mondial în câteva rânduri şi până la urmă a reuşit să ajungă acolo. A fost aproape de un titlu de Grand Slam şi până la urmă va reuşi să-l câştige", a declarat Patrick Mouratoglou pentru DigiSport.

Francezul, care încearcă să o readucă pe Serena în fruntea clasamentului mondial, este convins că Halep poate câştiga un trofeu de Grand Slam datorită abilităţilor sale.

"Are un joc complet. În primul rând, se mişcă incredibil, îi place să aibă spaţiu şi ca adversarele să se mişte repede. Nu cred că are vreo lovitură slabă. Este scundă, deci serviciul poate fi o problemă pentru jocul ei. Nu e la acelaşi nivel cu restul jocului ei. Din punct de vedere fizic este incredibilă, iar din punct de vedere mental a crescut mult faţă de ultimii ani. Poate face orice. Se poate apăra, dar poate să şi atace. Profită de orice oportunitate de a ataca. E foarte bună în a trece din apărare în atac. Se poate adapta la orice tip de adversar. Arată că, deşi nu are foarte multă putere, poate compensa cu alte calităţi şi poate avea un joc care să-i permită să fie agresivă", a adăugat antrenorul Serenei pentru sursa citată.

Liderul mondial a părăsit competiţia de la Miami, atât la simplu, cât şi la dublu. Poloneza Agnieszka Radwanskam a învins-o pe Simona, scor 3-6, 6-2, 6-3, în turul trei, iar la dublu, alături de Irina Begu, a fost eliminată în faza optimilor, în urma unei înfrângeri în dauna echipei formate din Raquel Atawo şi Anna-Lena Groenfeld.