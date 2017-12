Surpriză de zile mari! Elena Udrea s-ar fi decis să spargă binomul de la Bruxelles (presă)

Dezvăluiri incendiare după ce procurorii anticoruptie au deschis al patrulea dosar „Microsoft”. Potrivit jurnalistului Cătălin Tache, după audierea lui Dinu Pescariu și Claudiu Florică, la audieri va fi adusă din nou și Elena Udrea, care, potrivit surselor sale, este hotărâtă să arunce în aer clasa politică și justiția.

„DNA a facut acest nou pas, probabil fara sa stie unde da si unde crapa…Pentru ca, dupa audierea obligatorie a inculpatilor combinatori Dinu Pescariu si Claudiu Florica, va fi adusa din nou la audieri si Elena Udrea. Pe care, de altfel, tocmai ce au trimis-o in judecata si intr-un alt dosar… Mare insa le-ar putea fi surpriza procurorilor atunci cand, dupa cate se aude in sistem, Elena Udrea s-ar hotari sa sparga “omerta” pe care a respectat-o cu sfintenie pana acum, “blonda lui Basescu” fiind de altfel singurul “barbat” dintre politicienii cu probleme penale care nu s-a umilit in cadrul anchetelor la care a fost supusa… Si asta pentru ca, daca Udrea va vorbi, o va face insa nu in sensul asteptat de procurori… Pentru ca aceasta ar fi amenintat deja ca va arunca in aer noul binom sorosist creat la Bruxelles de catre europarlamentarii Monica Macovei si Cristian Preda. Cel din urma autorul unei halucinante cereri in chiar plenul Parlamentului European, prin care a solicitat sa se declanseze “butonul nuclear” al articolului 7 si impotriva Romaniei, la fel ca in cazul Poloniei… Fara insa a fi rascolit, la fel ca si Monica Macovei, de amintirile campaniei electorale in care, dupa cum vrea sa declare Elena Udrea dar si alti fosti lideri pedelisti procurorilor, cei doi actuali europarlamentari ar fi beneficiat din plin de banii din spaga de la MICROSOFT, cu care li s-au platit celor doi, de la partid, toate cheltuielile promovarii lor…”, scrie Cătălin Tache în ziarul Național

Potrivit jurnalistului, Elena Udrea ar fi luat decizia după ce DNA i-a deschis un alt nou dosar în care este trimisă în judecată alături de Dan Andronic.

„Elena Udrea s-a convins pe deplin zilele acestea, daca mai avea cumva nevoie de dovezi suplimentare, de “obsesia” procurorilor anticoruptie pentru ea. Astfel ca, in doar cateva zeci de ore a aflat si ca va fi trimisa in judecata intr-un alt nou dosar alaturi de Dan Andronic, dar si ca DNA a mai deschis inca un nou dosar, al patrulea, din ancheta privind licentele MICROSOFT. Si unde deja asteapta sa fie chemata la audieri, imediat dupa ce “clientii” Dinu Pescariu si Claudiu Florica vor plati pretul pentru “stropelile” delirante facute la inceputul anchetei, cand sperau ca s-au pus la adapost si au crezut orbeste in promisiunile procurorilor. Asa ca, dupa cum deja ar fi avut grija sa “se scape” prin anumite medii, Udrea a lasat sa se inteleaga ca va pregati o surpriza de zile mari. Si, dupa ce a refuzat orice colaborare cu procurorii, le-ar putea da si ea acestora niscai munitie pentru largirea “horei” de inculpati. Insa dupa cum decodifica unii initiati ai sistemului aceasta schimbare de macaz a Elenei Udrea, ea nu ar incerca in acest fel decat sa-i transmita un ultim avertisment lui Traian Basescu. Cel care, desi ameninta ca detine probe decisive impotriva implicarii statului paralel, nu le da inca drumul. Cel mai probabil, pentru a-si asigura astfel spatele lui si familiei sale. Asta in timp ce loiala Elena Udrea este “macelarita” pur si simplu in Justitie… Drept urmare, “blonda” si-ar fi ales doua tinte care nu au o miza relevanta pentru ea, dar care le-ar arata celor carora le-a fost credincioasa faptul ca, totusi, are si rabdarea sa anumite limite. Plus ca aruncarea “pisicii moarte” a dosarului MICROSOFT in curtea Parlamentului European, prin “inghesuirea” europaralamentarilor Monica Macovei si Cristian Preda ar asigura din start o mediatizare internationala a cauzei sale, desi multi o considera una gata pierduta…”, mai scrie Tache.