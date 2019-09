SURPRIZĂ Începe în Senat o anchetă explozivă - surse

Conducerea Senatului, unde PSD are o majoritate confortabilă, a aprobat luni înființarea unei comisii de anchetă privind execuția bugetară din anul 2018, execuția realizată de Guvernul Dăncilă, zic surse senatoriale. Ancheta a fost cerută de liderul senatorilor PNL, Florin Citu, unul din cei mai vocali critici ai guvernarii pesediste. „Raportul de țară pentru 2018 publicat de Comisia Europeana arata ca exista suspiciuni de manipulare si falsificare a datelor executiei bugetare in 2018”, se arata in cererea de infiintare a comisiei de ancheta. Se vor ancheta rectificarile bugetare din 2018 si 2019 si executia bugetara din 2018. Urmeaza sa se stabileasca membrii comisiei si sa inceapa investigatia. „Scopul comisiei este acela de a averifica daca datele executiei bugetare si ale rectificarii bugetare in 2018 au fost falsificate”, se arata in proiectul aprobat de conducerea Senatului.