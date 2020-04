SURPRIZĂ la Bursa de Valori de la Bucureşti, după două săptămâni de HAOS din cauza epidemiei de coronavirus

Surpriză la Bursa de Valori de la Bucureşti (BVB), după pierderi în serie generate de epidemia de coronavirus. BVB a câştigat, în această săptămână, aproape 15 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 12,8%, aceasta fiind a doua creştere după săptămâni întregi de scădere din cauza pandemiei de coronavirus, relevă datele publicate pe site-ul bursei, conform Agerpres.

Astfel, capitalizarea bursieră a ajuns la 131,62 miliarde de lei, de la 116,66 miliarde de lei în perioada anterioară (30 martie - 3 aprilie), în timp ce la mijlocul lunii februarie capitalizarea pe bursă era de aproape 185 de miliarde de lei.

În săptămâna 6 -10 aprilie, valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate pe Bursa de la Bucureşti a crescut cu 9,4%, la 198,15 milioane de lei, de la 181,16 milioane de lei în săptămâna precedentă.

Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 7 aprilie, când rulajul s-a cifrat la 67,82 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 8 aprilie, cu o valoare a tranzacţiilor de numai 21,77 milioane de lei.

Acţiunile Fondul Proprietatea au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti, generând tranzacţii de 57,48 milioane de lei şi o creştere de preţ de 18%. În top 3 al celor mai lichide acţiuni se află Fondul Proprietatea, cu schimburi de 39,33 milioane lei (plus 11,85%) şi OMV Petrom, cu tranzacţii de 20,89 milioane de lei (plus 5,97%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Oil Terminal, plus 40%, IAR Braşov - plus 26,17% şi Sphera Franchise Group - plus 22,48%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acţiunile Mecanică Fină, care au înregistrat un declin de 12,88%, urmate de Electroputere - minus 8% şi Electroaparataj - minus 7,69%.

De la începutul acestui an, pe Bursa de la Bucureşti au fost realizate 317.655 tranzacţii cu acţiuni, cu o valoare totală de 4,061 miliarde de lei şi o medie zilnică de 58,02 milioane lei.