Surpriză majoră pe piața bancară - Banca Ungariei, mutare șoc pe fondul prăbușirii forintului

Banca Centrală a Ungariei (NBH) a majorat marţi dobânda de bază cu 185 de puncte de bază, la 7,75%, şocând pieţele şi extinzând ritmul majorărilor, după ce săptămâna aceasta forintul s-a depreciat la un nivel record, în timp ce inflaţia creşte, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

A fost cea mai semnificativă creştere a dobânzii de la începutul crizei financiare globale din octombrie 2008, când NBH a majorat dobânda cu 300 de puncte de bază.Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau în med0ie la o creştere de 50 de puncte de bază, până la 6,4%, în timp ce trei analişti estimau un avans de 100 de puncte de bază.Forintul are cea mai slabă evoluţie în rândul monedelor din Europa Centrală. Moneda euro era cotată luni la 404,5 forinţi, iar marţi se tranzacţiona la 398,15 forinţi, după anunţul NBH."Decizia NBH de a majora marţi dobânda cu un nivel peste aşteptări, 185 de puncte de bază, la 7,75%, demonstrează că instituţia a devenit acum mult mai îngrijorată în privinţa creşterii inflaţiei şi a deprecierii forintului. Credem că sunt posibile noi majorări, cel puţin până la 9%, în următoarele luni", a apreciat Joseph Marlow de la Capital Economics.Anul acesta forintul s-a depreciat cu 7% faţă de euro chiar dacă în ultimul an NBH a majorat dobânda, din cauza presiunilor privind deficitul bugetar ridicat, a taxelor impuse companiilor şi a problemelor în relaţia cu Uniunea Europeană.Economiştii intervievaţi de Reuters se aşteaptă la un nivel mediu al inflaţiei de 10,25% şi la o atenuare la 6,5% anul viitor, mult sub ţinta NBH de 2% - 4%.